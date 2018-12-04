自由廣場》教訓不夠？ 還要綠白合作？

◎ 陳俊光

民進黨敗選以後，沉寂數月（但從未真正消失）的「綠白合作」再度被提起。倡議者認為：「與柯文哲合作，二○一八就不會輸這麼慘，二○二○就會贏。」

然而，白色力量不是真正的白色，多位成員有國民黨／新黨背景，柯文哲更早已不是二○一四的柯文哲：當年說「九二共識就是下跪投降」，現在卻說「兩岸命運共同體」；當年說要落實轉型正義，現在卻以「不要變成勝利者的正義」、「現在好好的、管它過去幹什麼？」反對轉型正義。如果民進黨還在乎台灣價值，就不該提綠白合作。

二○一八的敗選，民進黨固然需要檢討，但發揮最大影響的還是中國操控的媒體、網軍、乃至深入地方收買佈建…，甚至可說今年選舉「中國是最大贏家」；更何況，兩年前柯文哲已親口承認「中國要我選總統」，選戰期間中國也明著挺柯。所以，如果只要勝選，與其跟柯合作、不如與背後挺柯的中國合作。

自上世紀中開始，本土民主力量長期居於少數，歷經多次殘酷鎮壓，但仍堅持理想、不屈不撓，才在本世紀取得數次勝利。如果一次挫敗就要背叛理念、與偽裝成白色的紅色力量合作，怎麼對得起民主先烈？

蔡政府政績不惡，卻疏於溝通，沒能利用機會讓民眾更認同其努力與進步價值，才導致這次慘敗。要取得勝利，關鍵在堅持正確的理念，也在教育宣傳人民認清真相、認同台灣價值；而不是沒有原則的合縱連橫。

不要忘了：柯文哲二○一四的勝選及前半任期的政績，多是受到民進黨支援才能達成；但柯市長卻越發親中、支持紅藍勢力候選人，並以「養虎為患」嘲笑民進黨。難道這樣的教訓不夠，還要把這貪婪的老虎養得更大，直至吞噬民進黨、甚至吞噬台灣民主？

（作者為醫師，台北市民）

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