自由廣場》小心蔡英文 蘇起在上海向中國示警

◎ 蔡信德

日前有媒體報導，前陸委會主委蘇起、也是「九二共識」一詞創造者，以台北論壇董事長身分，在上海出席紀念《告台灣同胞書》發表40週年兩岸學術研討會。會中他坦言，在國際局勢充滿不確定因素下，他對明年的兩岸關係深感悲觀，這是他從來沒有見過的高難度賽局。他甚至預言，明年兩岸關係中的「美國因素」，將變得前所未有的重要。台灣二○二○總統大選主軸，將從過去的統獨之爭轉為「親中」或「親美」的角力抗衡。

他進一步指出，在「美國因素」加劇的推波助瀾之下，二○二○總統大選最得利者，非蔡英文莫屬。理由是：她占執政者的優勢，最能夠掌握和利用美國因素，如此得天獨厚，必將順理成章成為民進黨下一個總統候選人。

蘇起之所以如此篤定的指名道姓，是因為他和小英都曾是政大擔任教席時的同事，又是李朝、扁政府時期的前後任陸委會主委，對彼此治學處事的風格竅門都瞭若指掌。他過去隔空抓藥，捏造有孔無榫的「九二共識」，種下台灣在兩岸關係上被對岸綁架的禍胎。現在正值美中關係齟齬低盪之際，他的這番話格外引發注意，或者說，他是在提醒中國主子，向中國發出警訊。

蘇起上述談話，有別一般泛泛之論。他出身美國名校，嫻熟國際關係，心所謂危而直接點出賽局中「親中」或「親美」的抗衡境遇。觀乎兩年來，美台關係漸入佳境，美方和小英的互動，雙方浮現的脈絡和軌跡皆朝正向發展。尤其是小英政府面對中國的軟硬兼施，始終不動如山，讓美方寬心，較無懸念。據此而言，美國在二○二○加強主打台灣牌，民進黨內除小英，美方恐怕找不到更看得上眼的大咖了。至於未來的形勢如何演變，端看美中貿易戰火延續的力道。但可以斷言的，在美國重返亞洲後，台灣的戰略地位也就不言而喻。

（作者曾任高雄醫學大學校長秘書暨杜聰明名人講座執行長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/