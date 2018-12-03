鏗鏘集》永遠的抬轎一郎

「勝利有成群的老爸，失敗是沒有人認的孤兒」，這是義大利獨裁者墨索里尼女婿席亞諾的名言，道破炎涼世態，極盡諷刺。國民黨這次勝選，就出現許多老爸。

沒有民主DNA的中國，自認是正宗老爸。國民黨的當選人，恬不知恥，竟不管「母親」丟臉，「半路認老爸」，承認有「九二共識」基因。他們的白主席更邪門，宣稱可以偷偷認自己親爹，但不能公開向中國自表！

白主席到處奔走，拉地方派系、黑金、家族復辟，雖然最後因下流無格的語言被幹譙，但國民黨地方派系的勝利，他和黑金家族都是小王。

最衰小的是國民黨抬轎一郎王金平，他終身為國民黨抬轎，被馬英九罵黑金，差點被開除黨籍。這次他出錢出力，替「夜襲」大漂客張羅場子，卻連上台要講兩句話都被噓。

抬轎一郎號稱本土派，黨國體制終結，卻不知覺醒，繼續為「九二」份子抬轎，卻又受辱，他的手下忍不住放話，高雄、台中、彰化的勝利，都靠他拉攏派系，農會、漁會助陣，他也是勝選的老爸！

二戰電影「桂河大橋」，在緬甸被俘的英軍，屈從替日軍建造「桂河大橋」。在大橋通車日，英軍戰俘指揮官陪日軍指揮官視察，看見橋下有電線異物，兩人下橋查看，驚見炸藥引線。

他們沿引線追蹤，英軍爆破兵被迫現身刺殺日本軍官，自己也犧牲，英軍突擊隊目標轉向戰俘指揮官，他身受重傷，看到狙擊手是成功脫逃的戰俘同袍，忽然驚醒，轉頭回顧大橋，悲呼「我幹了什麼事？」拚最後一口氣，踉蹌撲向引爆器，及時炸毀大橋，第一列火車直墜河底。

年近八十的抬轎一郎，會不會也有一天突然驚醒，悲呼「我幹了什麼事？」

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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