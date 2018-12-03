自由廣場》老人專屬電視頻道 五點考量

◎ 張子陽

為鼓勵老人社會參與、了解相關社福訊息，台灣官方多個部門跟老人福利團體、學者開會討論，成立老人專屬電視頻道，或製作節目在一般電視頻道播放，或其他方式可行程度。個人有幾點思考：

一、盤點現有資源：其實台灣的電視頻道已有老人節目，公視曾播相關綜藝節目，部分有線電視頻道也有老人歌唱、保健談話節目。如要官方投入需面對法規、經費限制，且有資源重複投入疑慮，就由民間投入吧。

二、規範商業化程度：部分民眾擔心節目內容太商業化，會干擾人心。既然為保障小孩身心發展，世界部分地區訂法規，限制兒童節目及廣告內容、呈現方式，像是不可有抽菸畫面，看現有老人節目、廣告常順便賣藥，可對類似情形修改法規管理。

三、培養製作能力：台灣曾有知名報紙成立社福版面，後來卻取消；電視常播保健、法律、科學知識、語言教學節目，很少有分享社福訊息的節目；媒體報導社工相關新聞，有時會寫成志工，反映媒體需跟社福界跨專業合作，或培養跨界人才提升製作能力。

四、其他技術取代的可能：現在年輕人常上網欣賞影音節目、直播主轉播，不一定看電視，如成立電視台設置專屬電視頻道，等他們變老，電視可能就過時，不就浪費資源？

五、小心增加電視老人：台灣民眾曾流行用「電視兒童」新成語，罵小孩沉迷看電視，不出去戶外活動、交朋友，所以需從中宣傳相關活動，鼓勵老人出門參與像是槌球運動、長青學苑、樂齡學堂、社區照顧關懷據點服務。

畢竟老不是問題，只要善用資源，就可減少社會參與不夠，造成內心貧窮問題。

（作者為社工師，新北市民）

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