自由廣場》才剛當選，又要選…

◎ 王錫璋

九合一大選，好不容易才在激情中結束，但選舉似乎還在持續進行中，有完沒了的。

原來，這次縣市長選舉中，有五個縣市（台北、台中、彰化、台南、金門）是現任立委辭去立委職位參選的，他們無論有沒有選上，辭掉的立委，在三個月內是要補選的。

於是這三個月內，至少有五個縣市的部分區域，還是會陷入選戰激情中。筆者看，兩黨屬意提名或自行有意願出來競選遞補出缺立委的人選中，竟有不少是才剛當選縣市議員或鄉鎮長的人，如果選上了，他們的縣市議員或鄉鎮長職位，勢必出缺，又得補選！這得搞到明年中去了，接近後年總統及立委選舉的準備潮了。台灣因此就這樣被人批評年年選舉。

其實，出缺的立委，任期只剩一年半了，還不到一任的一半，有必要重選嗎？應修法讓其出缺就可，或由原黨籍指派接任人選，就可節省一筆選舉經費和人力負擔。另外，指派剛當選的縣市議員或鄉鎮長出來補選出缺立委，更是要不得，他們吃碗裡，看碗外，剛當選新職，又想往上爬，應限制他們在兩年任期內，不能選新職。

選罷法確實需修訂一下，免得選舉過於頻繁，台灣老是長期陷入選戰的激情對立中。

（作者為退休公務員，台北市民）

立委落跑補選 應依比例繳回補助款

◎ 陳和文

藍綠區域立委被提名參選縣市長後，為了展現背水一戰的決心，紛紛辭去立委職務，結果不管當選或落選，區域立委的遺缺都要限時進行補選，嚴重耗費國家行政資源及社會人力物力，卻沒有任何約制的配套措施，不啻是鼓勵政治人物為所欲為。

區域立委是透過選民直接票選而產生，本與選民存有「做好做滿」的服務契約，中途落跑，如因案件、健康、家庭等因素或已逾不用改選的任期，或可接受，但因參加其他選戰落跑，若應改選，則有必要訂定「懲罰」條款，不能將個人政治生涯規劃留下耗費納稅人心血的後果，轉由全民買單。

筆者認為，為避免此一亂象不斷發生，應該修法明定，因可歸責於個人因素而需要進行區域立委改選，落跑的「當事人」應該依照未執行任務的任期，按比例繳回選票補助款，始符公平正義原則。

（作者任職文教機構，新北市民）

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