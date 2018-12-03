自由廣場》柯市長，別再得了便宜又賣乖

◎ 胡文琦

媒體報導，台北市長柯文哲日前受邀參加「二○一八年城市青年論壇」，並以「從醫生到市長」做專題演講。對於鬥爭，他感嘆雖然台大的內部鬥爭也很嚴重，但目標一致，政壇則是「敵我不分」，像是前立委蔡正元、觀傳局前局長簡余晏四年前後講得完全不一樣，現在則是立場翻轉；像是器官一案，蔡正元和簡余晏四年前講的話，和四年後講的話，兩人剛好顛倒，「奇怪，這兩個沒起??，我都起??了」云云。

此外，柯文哲還說，他自己的人生哲學是「心存善念，盡力而為」，不過他還是忍不住的調侃，「看到王世堅要心存善念？但最後還是想說算了算了，別理他」。

坦白說，柯市長真的是「言重了」，且有「得了便宜又賣乖」的靠勢感覺。

真正「會起??」的，是我們人民百姓耶，檢視蔡、簡二人言論，就算是用最嚴苛的標準，也至少「還有四年有效期限」，但看看柯Ｐ言論，從「兩岸一家親」再到「過去運作好好的婦聯會」，其顛倒、翻轉與道歉的速度，不是更快、更嚇死人嗎？

至於柯市長想藉機、借勢的調侃王世堅議員，老實說，那就更難看也算了吧！至少，檢視王議員的政治承諾都是「說到做到」，即便是他揚言高雄陳其邁敗選要跳高雄愛河，也獲得了對手韓陣營主動溫馨的「制止」。換言之，從事政治固然需要「心存善念，盡力而為」，但柯文哲一席「別理他」的傲慢發言，卻立即凸顯他的高高在上。

講白了，綠營王世堅乃至藍營丁守中所一再質疑市府還債績效的「真相數字」，不是就已經戳破了柯Ｐ的「國王新衣」嗎？

（作者為丁守中文宣部副召集人、前中國國民黨文傳會副主委）

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