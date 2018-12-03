自由廣場》美國核電廠設計工程師看台灣核安問題

◎ 蔡明訓

地球上有不能預測的地震及海嘯：二○一一年日本Tohoku海底9級地震使在距離約130公里的Fukushima（簡稱福島）核電廠沒有廠外輸電網的供電，此地震更在福島引起15公尺的海嘯，在海拔高12公尺的福島核電廠內的柴油發電機因淹水而不能發電，沒電就沒有流通的水來冷卻在反應爐內約攝氏1100度的燃料棒，地震後約50小時福島第1-3等3具反應爐陸續融毀，輻射性的氣體及水外洩，約1萬9千人死亡，15萬人失去房子離開家鄉。

台灣核一、核二、核三、核四最低廠址的海拔高度各在11.2公尺、12公尺、15公尺、12.3公尺。其防海嘯牆設計高度各為10.8公尺、10.3公尺、12.1公尺、8.75公尺。上述Tohoku地震在Miyako引起40公尺海嘯，是福島的2.7倍，1771年琉球島弧在距台灣約270公里外海發生7到8級地震並引起30公尺海嘯，1867年距基隆港4公里處發生7級地震並引起8公尺海嘯。

歐亞與菲律賓板塊的擠壓、新店金山活動山腳斷層、琉球海溝將來可能產生8級地震（能量釋放是7級的32倍），這可能說明為何2013年歐盟核安法規會指出台灣核電廠防海嘯設計高度不夠，台灣所有核電廠原本防海嘯牆設計的高度應至少加6公尺。

不能避免的人為疏忽：美國三里島及蘇聯車諾比皆在營建許可及機器設備操作安檢通過才商轉，兩者在五年內因反應爐設計瑕疵及人為疏忽，導致燃料棒無法冷卻、反應爐融毀、輻射性氣體外洩，自1986年車諾比事故後30年間至少上萬人因受輻射性而死亡，及殘廢數百人的包括事故後出生的畸形兒。

核廢料需約10年的冷卻：2011年Tohoku地震海嘯發生時，福島第4核電廠不商轉，因其廠外輸電網及備用柴油發電機皆無法發電，沒電就沒有流動水來冷卻核廢料，地震後約70小時核廢料池產生氫爆，輻射性的氣體外洩。

美國核安法規會曾報導，在美國近百座核能反應爐近50年來就發生過50多個核廢料池冷卻水在2天內供給不足的事故。台灣核一及核二之核廢料冷卻池將約兩年內爆滿，現在核廢料池內核廢棒密度大於奇異GE原本設計的密度，美國核安法規會依工業界所接受的標準是需10年時間、用流動水來冷卻核廢料，然後放入數英尺厚的鋼筋混凝土地下室內的乾燥鋼製容桶。台電沒有把這些核廢料處理費用併入其所宣傳核電能每瓦電費的成本。

（作者曾任美國核能發電廠設計工程師）

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