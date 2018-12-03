自由廣場》召開國際記者會 反「中華台北」

◎ 楊楚光

「東京奧運正名案」公投未過，恐怕有後遺症，就是被國際社會解釋為：台灣民眾同意以「中華台北」這個稱號繼續參加國際賽事。同時也讓中華人民共和國更有理由在國際賽會及其他國際組織中施壓，強迫台灣使用此一非正式名稱與會。茲事體大，政府不可以一言不發，筆者建議立即召開國際記者會，說明我們是在維護選手出賽權的前提下，屈辱且暫時性的接受此一非正式名稱；並請國際媒體注意到台灣所受到的不平遭遇，以及強調我們所能接受的稱呼仍是「中華民國」或「台灣」，以正視聽！

政府的外交單位，在公投之後也應立即向國際作出明確的立場表態，表明我們對「中華台北」的名稱當然不能接受，我們會一直在國際場合及相關會議中，繼續爭取正名的努力；至於此次公投結果，是忍辱維護選手參與比賽的公民反應，尤其要強調該公投結果正反意見的得票數相差不大，值得各國作充分、深入的了解。

不能不說的是，我國體壇長期缺乏膽識及決心，在委曲求全下一直忍辱接受「中華台北」此一奇怪的名稱。多年來，體壇主事者不知用民間力量去影響IOC，遊說國際奧委會委員（約一百位），卻任由有心人士利用公投手段意圖達成其他的目的，結果造成我們目前的尷尬處境。

政府事前在此公投案上難以著力，因為若公投通過政府也不能與IOC直接談判；若沒通過，我們還得續用這個不倫不類的名字，所以為難，只能任由中華台北奧會用維護選手出賽權益的說法影響了公投結果。

無論如何，我們一定要讓國際體壇及其他國際組織了解，我們堅決反對續用「中華台北」的立場及態度，以免造成國際社會的誤解！如果我們默默承受，將會使我們自己陷於更為不利的情勢。政府及全民都應重視這個問題！

（作者為引進世足賽實況轉播的資深新聞工作者）

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