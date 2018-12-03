自由共和國》王奕超／理解多元存在的性別平權教育

王奕超／大專兼任講師

筆者於北部的高中與專校任教，發現公民教科書各版本依教育部的部定課綱，均有「性別平權」為標題的章節，但部分版本教科書壓縮或缺席「性別多元」論述，少了此面向的介紹，僅算是「兩性平等」教育，實不能稱為「性別平權」教育。

在各版本的高中公民課本中，皆有完整多元性別介紹，也敘述主流異性戀文化與多元性別產生的衝擊；但筆者在相較辦學開放的專科學校中，發現有些版本介紹多元性別之篇幅卻少得可憐，某版本只有在類似「小幫手」的補充欄位出現簡略介紹；另一版本更僅有一小段「我們應該尊重每一個個體的獨特性，與所有的人和平、平等地相處，創造一個和諧溫馨的社會」，其餘課文完全沒有提及「多元性別」（例如同性、變性、雙性等），更遑論講述帶來的社會衝擊，也因此在教學現場中，部分學生直接反映，既然課本正文未提及，為何老師上課還要講述？也質疑筆者是否為「同性戀者」？！

筆者在課堂中解釋回應，介紹「多元性別」與自己是否為「多元性別者」無關，身為公民教師，必須呈現當前社會多元性別實存現象，每個人因所處環境脈絡不同，有不同的立場，但對於建立平權的社會目標，應秉持「我尚不能認同，但我捍衛不同意見能呈現的權利」，此為教育平等的基本信念，部分版本教課書中，卻未能如實呈現；引述教育學者Paulo Freire在其名著《受壓迫者教育學》（Pedagogy of the Oppressed）一書中所論：未能真正去除意識形態與成為轉化型知識份子的教育改革，始終僅是「假慈悲」，「轉化型知識份子」即提醒教育者反省自身與社會的壓迫，成為提供實踐平等機會的教學者，而「去除意識形態」在現實社會中卻很難全面成真，這也是另一教育學者Henry Giroux論述「轉化型知識份子」時，期勉教師不要只做霸權文化的高級工匠，而應與學生共同實踐解構矛盾與對立的賦權教育（Empowering Education）。

因生活經驗與信仰立場的不同，整體社會呈現的就是多元並存觀點，因此平權教育非激化兩派的論述，更非強迫學生改變自己的性傾向或認同，而是藉由認識多元差異脈絡，體認保守傳統的社會發展價值下，主流宰制的社會中，存在對少數差異的壓迫結構事實，在此現代多元社會應發展出肯認（Recognition）差異存在意識，成為平權社會中友善的一份子。

十六世紀前，要世人相信社會是「民主與自由」的狀態，簡直是天方夜譚；二十世紀前，要華人相信「男女平等」的價值，也非普遍家庭能接受；但人類智慧發展至今，應朝向積極呈現彼此的差異，理解多元的存在，走向P. Freire「真慷慨」的平權社會理想，不論偏向支持或反對多元性別，在教育平等的立場上，應提供理解「多元性別」的存在意識，否則少了多元性別的公民教育，僅是「兩性平等」教育，而非「性別平權」教育。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/