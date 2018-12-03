自由共和國》鄭秀玲／如何繁榮經濟 永續發展？

鄭秀玲／台大經濟系教授

我兩年前即在貴報為文提醒執政當局︰「政黨再次輪替意味著國人期盼新政府帶領台灣再次出發，尤其殷切期待進行經濟改革，再創經濟榮景。然而若未制訂適切的政策、真正了解財經體系的沉痾、組成勇於革新的執政團隊，並確保決策程序和內容的正義，一切『改革』只會再次成為憤怒與失望」。然而，此屆選舉期間不排除受到某種程度的境外勢力干擾，還是可從國人選票的比例上，發現其對政府無力在短期內繁榮經濟和維護環境永續發展的不滿，確實是不容忽視的事實。蔡總統、賴院長和民進黨立委們雖已做了選後檢討並撤換部分閣員，卻未能完全切中要害。此外，國民黨為主的既得利益團體，人民對於經濟發展的怒吼，也不代表可以繼續過去的政治老路故步自封。作者對當前經貿政策及人事進用應如何調整的建議如下︰

一、需要趕緊面對因應川普新政和美中貿易戰的賽局變化

政府極力推動的五加二產業政策和新南向政策係在美國新總統川普上任前所規劃的。川普新政強調美國優先，透過降低稅賦，吸引美商回流及外商投資；投資基礎建設，提升競爭力，增加出口和改善貿易逆差問題。美國既有研發創新能力居全球之冠，且是全球最大內需市場。我們應善用此契機，加強台美合作，提升我國產業競爭力與發展性。積極促成我業者和美國優勢產業之業者合作，例如美國航太製造業、生技醫藥產業及金融保險業均為全球第一；煉油和天然氣產業產值排名全球第三。美國資通訊產業居全球領導地位。其創投業的市場資金更高達四兆多美元，居全球之冠。因此，除了新南向政策和目前「韓總」期待吸引陸客來台做法外，我們應更具全球視野的發展策略。

目前正進行的美中貿易戰，川普主要係透過提高進口關稅，意圖解決其貿易逆差問題。迫使不少台商將部分生產線從中國大陸撤回台灣。政府不可只著眼於回流，如何避免高污染產業和炒作不動產，並引導回流台商共築宜居家園及產業技術提升，維護環境永續發展。長期而言，台灣向來是開放經濟，抓緊永續發展的底線後，要張開雙手向全球招商並避免依賴單一市場。

二、堅定高教改革，台大就能成為拚經濟火車頭

部分當選縣市長想將「觀光」作為「拚經濟」的特效藥，但觀光業常受制於人。對於「陸客」過度依賴的惡果，我們已有前車之鑑。只有提升產業競爭力及創新實力，才是國力發展之道，放眼其他各國皆然。台大匯集了全台最優秀的師生，二○一九年在QS世界大學排名七十二，工程技術、自然科學、生命科學、醫學等五大領域的論文表現皆名列全球前五十。台大周邊還有中研院、國家生技研究園區、內湖科學園區、南港軟體工業園區和台大醫院、國泰醫院等八大醫學中心。我國師法美國的做法，已於一九九八通過「科技基本法」，鬆綁了研究人員可和政府共享科研成果及設立公司。今年更放寬了公立學研機構行政人員得兼任新創公司職務。在諸多有利條件下，台大為什麼仍未發展出像矽谷一樣繁榮的產業聚落呢？從這次校長遴選的過程，外界看到前校長們和逸仙學會會長的操盤，才知在大學自治的深牆裡，台大長期被這些利益共同體掌控，無法新陳代謝，進而無法帶領台灣迎接智慧醫療、智慧製造、基因檢測和治療等新經濟帶來的龐大商機。產業科技無法健全發展，留不住優秀人才，就無法發展產業與創新。呼籲葉部長切莫辜負學生和國人的期望，以堅定的高教改革，台大就可成為全台新經濟發展的火車頭。

三、查弊不畏既得利益的反撲，終將贏得選票

執政兩年來，政府忙於處理來自軍方、體育界、金融界、國營事業等問題和弊案。不少領域的政府主管機關和民間團體的主事者（例如體育協會、產業公會、農會和水利會、工商和教育等團體），已被少數人把持。他們透過綿密的黨政關係和特殊人脈，控制資源的分配。若有具體事證，就要不畏既得利益的反撲，徹底查弊改革，才能贏得選票。敷衍怠慢的後果，已展現在這次的選舉結果上。

四、擴大晉用財經專家，傾聽專業與民意

台灣財經政策的訂定和資源分配，長期被黨國資本體系所壟斷。新政府上台後，執政團隊成員不少是退休政務官或親民進黨人士。有些政務官的價值觀、魄力、專業能力，與中產階級及年輕世代有不小的隔閡，無法訂定國人真正所需的政策規章。例如複雜的年金改革竟由社會學者林萬億政委主導；經濟部長沒有領導能力，任由前朝的投審會開放蝦皮和淘寶等中資電商來台，卻無力爭取我電商進入中國大陸市場，導致中小企業哀鴻遍野。

五、立委不宜變投票部隊，亟需加強專業論述和溝通

過去馬政府執政，不少重要公共政策的訂定（例如服貿協議、環保和都更等），政府主管機關並未本於職責從國家整體利益和全民福祉考量出發，政策制定程序不透明，民眾成了被害者而不自知。民進黨立委們並未記取教訓，完全執政後，立委們幾乎變成投票部隊，有異議的立委（例如林淑芬），還受到同黨立委攻擊。年改委員會通過之年金改革版本，段宜康委員在未提出更正論述下，擅自加碼刪減，更口出惡言。柯建銘立委一手主導大同條款通過，工商團體登報的建議尚且保有股東持股過半，提出召開董事會前，須經政府審查。柯委員罔顧國家安全，竟主導拿掉政府審查權，讓眾多中小企業的經營權面臨可能一夕生變的風險，柯立委和段立委如此明顯的疏失，是此次選票失血的原因之一。

台灣正迫切需要一個相對獨立運作的智庫系統，不只能做中長期的經濟研究、整體經濟效益評估，還要對政府政策做跨部會、跨領域的整合，提出客觀的批評和建議，示警政策是否失當。台灣媒體的經濟專業不足，導致國人對於近年來全世界正在歷經地動天搖的新經濟發展懵懂無知。年輕人普遍對未來茫然，殊不知他們身處的環境其實遠比過去有更好的創業和實現夢想的機會。我呼籲國人該站出來，拒絕假訊息，培養獨立思考能力，監督中央和地方政府，以確保真正的繁榮經濟，人地共榮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/