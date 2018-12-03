自由共和國》姜皇池／從克赤海峽事件看台灣海峽

俄羅斯和烏克蘭日前在克里米亞半島外海爆發武裝衝突，三艘烏國海軍船 隻及船上官兵遭俄方扣押。圖為被俄方帶往克赤海峽沿岸一處港口的烏軍船隻。（美聯社檔案照）

姜皇池／台大國際法教授

事件源於三艘烏克蘭軍艦，預計由「黑海」通過「克赤海峽」進入「亞速海」（Sea of Azov），然而俄羅斯方指謫該等軍艦違反相關通過規定，扣留全部船舶與船員。除兩國間緊張局勢外，本案更因軍艦的特殊性，備受關注，特別是軍艦乃舉世公認屬於國家主權象徵，享絕對豁免權，在和平時期，不論在任何狀況下，都不能受他國控制。

總長約四十公里克的克赤海峽，是南北向海峽，且是亞速海與黑海間的唯一航道，海峽以西為克里米亞，以東則為「塔曼半島」（Taman Peninsula）。一九九一年蘇聯解體前，由於包括克里米亞在內之烏克蘭均屬於蘇聯領土，等同於環亞速海之領土全屬蘇聯所有，因此亞速海與克赤海峽都是蘇聯的內水。蘇聯解體後，連同克里米亞地區在內的烏克蘭成為獨立國家，如何解決與定性亞速海與克赤海峽，成為難解的問題之一。二○○三年俄羅斯與烏克蘭簽訂雙邊協議，就部分問題取得共識，雙方除再主張並確認亞速海與克赤海峽是兩國內水外，更規定雙方的船舶均得自由航行。

至於控制「克赤海峽」通行水道的港口克赤港，位在海峽西側的克里米亞地區，二○一四年之前，由烏克蘭主管相關通行規則，然而二○一四年俄羅斯兼併克里米亞地區後，克赤港及相關通行克赤海峽規則，轉由俄羅斯管轄。俄羅斯認為，三艘聲稱要由南往北通過克赤海峽的烏克蘭軍艦，不僅沒有遵守相關通過程序，且違法進入周遭俄羅斯領海，種種「挑釁行為」，使得俄羅斯不得不採取行動，維護主權與國家安全。

俄羅斯所主張事實是否為真，固待進一步檢視，然即便假設為真，則針對此等違法進入沿海國領海的外國軍艦，沿海國得要求其離開，亦得採取符合情況的強制力排除外國軍艦，惟追逐外國軍艦並強制扣留船舶與船員的行為，絕對不符合國際法規則。首先，俄羅斯與烏克蘭均為「海洋法公約」締約方，「海洋法公約」第三十一條明文規定，沿海國僅能要求非無害通過外國軍艦離開。第二，縱使考量自衛權問題，沿海國得採取反制措施，然其合法與否須檢視所面臨的威脅之類型、程度和具體情狀。本事件中，三艘烏克蘭軍艦縱使違反俄羅斯相關法規，俄國所採取措施的強度，亦遠超過所面臨的威脅，顯已逾越自衛權的比例要求，無法構成合法自衛權之行使。

更令吾人關注的是：中國正以大國之姿崛起，且時常指責他國之行為不符合國際法，但在本事件中，當聯合國安全理事會召開臨時會議討論本事件時，作為安理會成員國且同時為會議主席的中國代表，卻僅呼籲雙方克制自身的行動，並透過政治對話解決歧異與紛爭，完全漠視俄羅斯顯而易見之違法行為。

對台灣來說，值得慶幸的是，台灣海峽即便是最窄處，仍有七十二．二海里寬，有國際水道作為天然屏障，還能在一定距離觀察著中國的動態，然而遠方的砲聲提醒著我們，面對這個想統一台灣的「祖國」，台灣同樣經常受到祖國溫情的喊話與承諾，但從烏克蘭例子以及中國在安理會對此事之反應，似乎已明白顯示此時時期待統一的大國，其對所欲統一的對象所做之承諾，恐將是「鏡中花，水中月」。

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