自由廣場》25年老黨員看民進黨敗選

◎ 弘典

看到黨內同志與黨外的支持者，胡亂找敗選議題及戰犯的現象，深深地感到遺憾，也促使個人發表一些想法。

猶記得在一九九二年立法委員選舉期間，國民黨打著中小企業都討厭民主進步黨的宣傳，在那個後解嚴時期社會環境還有著些許肅殺的年代，當時剛從事進出口貿易的我，憑著的是一股熱情及身為台灣人的不服氣，毅然決然地決定加入民進黨。從參與選舉造勢活動到投入選戰團隊，當時從來沒想到會有政黨輪替，不為名、不為利、不為權這麼多年過去，我們始終抱持著想為台灣這塊土地盡綿薄之力的初衷。一九九八年市長敗選到二○○○年總統勝選，身為團隊的一員，看到人情冷暖與現實的一面，真的是「寒天飲冰水，冷暖自知」。

到了二○○七年選舉大敗時，阿扁總統成為唯一的戰犯，當時黨內外多少曾受過阿扁總統資助幫忙的人，劃清界線、保持距離甚或責難；在面對司法審理過程不公，為判有罪而換法官，當司法權益與保障受到剝奪與侵害時，不論是媒體或黨內外人士，又有多少為此發聲責難國民黨呢？這也種下了泛綠無法真正團結對外的遠因。

反觀國民黨，這兩次輪替有真的反省檢討嗎？第一次朝小野大全力杯葛，拿台灣的安全在杯葛阻擋軍售；當中國反分裂法之際，拿台灣的尊嚴去換國民黨及連家的買辦利益。第二次真真實實地在野了，卻是與十八％的既得利益者（比國會全面改選前的老賊，有過之而無不及）與反同教派到處搧風點火。

國民黨從一九四五年八月以後在台灣的燒殺擄掠，侵占國產為黨產，至今仍大言不慚，請問國民黨於戰爭結束前在台灣有置產嗎？國民黨現有的黨產不就是從原日產巧取豪奪來的國家財產，國民黨反省了嗎？

最後，請黨內先進與黨外的支持者們，不要再於社群中亂找戰犯，先反躬自省吧！您們說同志議題造成敗選，那請問，支持同志議題的時代力量與同志候選人當選議員，卻擠掉了民主進步黨的議員，又怎麼說？民進黨已經失去創黨時的奮不顧身，難道這不是敗選主因嗎？

請多思考當年黃信介主席是怎麼對黨、怎麼在自己健康不佳時仍堅持徒步幫阿扁助選！這樣的有情有義與無私精神，才是民主進步黨必須找回的精神。

（作者為二十五年黨齡民進黨員，台北市民）

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