自由廣場》政敵尚未出手，同室遂已操戈

◎ 曹耀鈞

今年的地方選舉及公投甫落幕，即見民進黨民意代表與黨內具話語權人士透過正式及非正式管道表達敗選之究責，但綜理各方意見龐雜紊亂，甚至劍及履及敗選領御之指揮將帥，步步攻心，箭滿全身，如此毫無同袍之情，讓吾人側眼觀之不禁心寒。難道功成之際，萬人簇擁；敗戰之時，千夫所指！難道忘了選前各造勢場合，這些所謂頭號敗將才接受了萬人空巷般地擁戴？只因選舉慘敗，前因尚未逐一檢明，就得遭受內心與人格上的獵殺？政敵尚未出手，同室遂已操戈，實屬不智。不過，目前為止，觀乎民進黨最具政治輩份的政治人物與前輩大多並未逾分寸，也不見趁勢攻詰，這才是成熟內斂的表現。蓋因敗選而興之情緒式歸因，並不能引起人民好感，更有招致一切只為勝選，建構無情政黨的刻板印象！

值此之際，正巧英國首相梅伊女士正為脫歐程序及結果，為自己所屬政黨做政策辯護，在議會中，她與其他政黨甚或同黨同志意見不同時，所展現的理念堅持與自信辯護，神情泰然自若且毫無懼色，實是台灣各政治人物要學習的典範。梅伊不退讓卻也敬重他人的態度，對照我們演員式的浮誇政見與質詢風格，實在令人感到汗顏。亦即，執政者對於自己的政策原本就有澄清與捍衛的義務，那也是選民託付政黨代議的重要緣由。本次選舉過程，我們未見當政者對所持之重大公投政策做努力宣傳，反而經常見到在野政黨於各處公共場所賣力宣揚並捍衛自己的主張與價值，如此積極作為，一般公民又怎能不會有所動容？目前台灣兩大政黨實力原屬相當，執政不努力哪能誇言守成？又何能完成大多選民的意志呢？這是再簡單不過的道理。再說，若無法履行人民賦予之責任，甚或所持政策與人民相異，那麼揮揮衣袖下台，換他人上台為民服務，不亦美事一樁！若要持續服務人民，親民、傾聽、執行，才是良策，這才是真民主。

（作者為高雄市科技管理學會監事）

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