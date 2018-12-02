自由廣場》媒體還沒有從選舉中醒過來

◎ 劉秀芳

九合一大選已結束一個禮拜了，不管當選者或落選者、或是人民，想必生活都要回到正軌了。落選者或韜光養晦，或痛定思痛，四年後捲土重來未可知；當選者也要加快腳步，早些立下施政的方針，孜孜矻矻，方能不負人民所託，人民當然日子也要照過。然而，就筆者的觀察，唯一還沒從選舉中醒過來的，應該就只剩媒體了。

在選舉期間，媒體追逐候選人的一舉一動，本是無可厚非，因為這畢竟攸關人民日後的生活，讓人民有知的權利。但選舉揭曉了，當選人尚未就任，媒體開始在猜測、點名誰是小內閣人選，對當選人更是亦步亦趨地追隨、跟拍，令人看了真是無言！

電視台轉來轉去，幾乎都還是關於當選人的畫面，不要忘記，媒體是第四權的角色，人民賦予她的角色，是為人民監督政府，何況我們不出門，要知天下事，也是仰賴媒體啊！怎麼現在卻變成是為特定的少數人服務呢？

這些百里侯尚未走馬上任，就讓他們好好地尋才、訪才，等到上任之後，再來好好地監督也不遲啊！現在如此不平衡的報導，實在有失媒體的責任！

請還給觀眾閱聽權好嗎？我們都想知道，這段時間除了選舉以外，國內外發生的大小事，媒體可以滿足小老百姓的需求嗎？

（作者為高中教師，高雄市民）

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