自由廣場》回安峰山：這才是真正的制度之爭

◎ 過子庸

「九合一」選舉塵埃落定，由於此次地方選舉還合併了十項公投，投票作業的複雜程度可想而知，但是我們卻能在很短的時間內，以和平過程完成，這是其他國家不可能完成的任務，也充分顯示台灣的民主制度愈趨成熟，台灣人民的民主素養逐漸提高，並不輸西方老牌的民主國家。

今年五月三十日，在中國國務院台灣事務辦公室舉行的例行新聞發布會上，發言人安峰山回應記者提問有關「ＢＢＣ中文網」所創「脫台者」乙詞時，自信滿滿地說：「兩岸進入制度和人才之爭。」此論述顯示，中共對於其所稱的「中國特色的社會主義」，將大陸帶向富裕，甚感滿意，並認為此制度優於台灣的民主制度。其實說穿了，「中國特色的社會主義」就是西方的資本主義，中共只是不願承認此事，而使用另一名稱包裝而已。因此，有人說中國大陸是最會發明特殊專有名詞的國家。

台灣此次選舉展現了高度的民主素養，選前各黨派及候選人雖然情緒激昂，偶有攻擊對方的言論出現，但比過去的選風改善甚多。且敗選的一方，也都能接受選舉的結果，沒有展開激烈、反理性的抗爭活動，甚至還呼籲其選民支持新當選者，充分展現民主的風範。

對比兩岸的制度，在台灣，若要成為中央或地方首長，或是基層的里長，普遍要靠人民投票選舉；在大陸，則必須是共產黨員，且要靠黨內派系支持或是長官的提攜，人民基本上沒有選擇的權力。

安峰山曾援引台灣的輿論指出：「應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛台灣，讓老百姓有更多的選擇。」但是，安先生並未清楚說明，所謂的「比賽」究竟是何種形式的比賽。若是民主選舉，我想答案很明顯，台灣人民一定會在國民黨、民進黨或其他政黨候選人之中做選擇，肯定不會選擇中共提名的候選人。然而，這只是一個不可能的比喻，因為中共根本不可能開放民主選舉。

觀諸許多前共產國家垮台之後，少有共產黨還能重返政壇的例子。所以此次台灣的「九合一」選舉，明白地向中共及全世界展現，什麼才是真正的制度之爭。

（作者為外交學系博士，交通大學通識教育中心兼任助理教授）

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