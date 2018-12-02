自由廣場》1128，記住李明哲！

◎ 黃惟冰

今年十一月二十八日，是李明哲被中國判刑屆滿一週年的日子。然而，從十月開始，中國已連續四次拒絕李明哲妻子李凈瑜的探監申請。此舉不僅不符合國際人權標準，也違背了馬政府時代簽署的兩岸協議內容。

李明哲的案例為何值得持續關心？第一，李明哲非富非貴，也不是台獨的重要幹部，卻仍遭中國鎖定，可以不分青紅皂白地隨抓隨關。有這樣的前車之鑑，誰能保證自己不會是下一個？

第二，李明哲從被扣留、被審判，再到被關押至今，本人及家屬所遭受到的待遇，與兩岸協議上的白紙黑字相去甚遠，證明了就連李明哲這樣一個「政治價值」極低的普通人，在兩岸之間往來，都無法受到最基本的保障。

如今，隨著民進黨選舉大敗，已有剛當選的國民黨首長喊出要靠「九二共識」拚經濟。而驚險連任的柯文哲，也說要在十二月中趕辦「雙城論壇」，搶佔兩岸話語權。倘若兩岸之間真的靠一句「九二共識」，或是「兩岸一家親」，任何事就可以迎刃而解，那麼就請這些首長們想辦法把李明哲要回來吧！更別提，李明哲還是台北市民呢！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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