自由廣場》《無聲的侵略》 澳洲、紐西蘭擋下華為

◎ 愚工

最近澳大利亞與紐西蘭先後以國家安全的理由，決定不允許華為在該國提供5G無線網絡技術。令人擔心不是華為在設備的本身做手腳，而是基於中國法律的要求—中國企業協助國家情報工作，及華為本身的利益，華為可能會將設備運行中自然收集到的商業機密及其他保密資訊提供給中國政府，為間諜活動「開後門」。

澳大利亞戰略政策研究所國際網絡政策中心席座學者湯姆‧尤倫（Tom Uren）表示，「中國政府參與了很多網絡和其他知識產權盜取及間諜行為，中國企業與政府之間的緊密聯繫，也讓外界更加擔憂，中國可能會試圖利用有政府關係的公司，令自己有能力進行間諜活動」。使用華為的通訊設備，就如安插一個能自動收集國家機密的間諜在自家安全部門。

面對這些指控，華為聲稱自己擁有獨立性，稱自己是一個由「員工而不是其他合夥人」擁有的公司。但這種聲明敵不過「中國企業協助國家情報工作」的明的、暗的要求。

澳大利亞學者漢密爾頓教授（Clive Hamilton）一本關於「中國滲透論」的新書《無聲的侵略》，揭露中國滲透澳洲政黨、大學、民間團體，從而提升中國在澳大利亞的戰略利益的那些事。其實，不只澳洲、紐西蘭，歐美各國及日本與台灣都同受其害。美國副總統彭斯的指控，以及更早美國國會下屬「美中經濟與安全檢討委員會」一份名為「中國海外統戰工作」的報告，分析中共的海外統戰策略，及北京政府為了打壓台獨，利用招待旅遊、工作、學術、金錢等手段，吸收台灣政商人士與黑道組織，例如中華統一促進黨或新黨青年軍，目的「是要製造台灣社會動亂，好讓中國政府有理由實施武統」的指控，在在說明了「紐澳拒絕華為」有理。

（作者為台商）

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