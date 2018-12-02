自由廣場》「魯梁亡國」談韓口號

◎ 林清淵

九合一選前，韓國瑜打著「貨出去，人進來，高雄發大財」口號；選後，許多藍營縣市長當選人迫不及待地承認「九二共識」，擬設「兩岸工作小組」；屢次拿不到國共論壇門票的國民黨主席吳敦義，也跟著重彈「不能在陸方前面講一中各表」的九二共識。馬英九的一中各表、朱立倫的同屬一中、洪秀柱的一中同表，已證明非主流民意，為何google又掀起「九二共識」的熱搜？

歷史告訴我們，若貪愛他人蠅頭小利，可能連本帶利被倒會。《管子‧輕重戊第八十四》魯梁亡國記－魯梁兩國的百姓擅長厚絲織服飾，齊桓公出重金大量收購，使得魯梁兩國國民都勤紡織、廢農耕賺大錢，當全民都把齊國當財神爺之後，桓公即刻改換帛衣，禁百姓穿厚絲織並關閉邊界，導致魯梁兩國飢荒又加稅，兩年後有六成魯梁人歸降齊國，三年後魯梁均亡。

雖然台灣跟中國對九二共識的認知不一樣（沒有共識），許多國人不認同國民黨「不能在中國面前講」的一中各表，但兩年多來，蔡政府卻不能提出完整的國家論述，也不召開國是會議釐清中國併吞台灣的本質，仍企圖以「維持現狀」來對抗九二共識，導致這種關起門才能講的一中各表，居然還有多數國人被騙，許多邦交國因無法自欺欺人地被迫承認不能在國際上立足的「中華民國」而斷交。

相對於兩蔣時代堅決反攻大陸，李登輝時代提出特殊國與國關係，阿扁的一邊一國，都有不被獨裁專制併吞的強烈意圖；但蔡政府連駁斥國民黨詐騙的九二共識能力都沒有，還加碼幫共產黨詐騙多數人民不相信的「台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國」，連東奧正名都限制黨公職參與，讓台灣在體育、經貿、觀旅、醫衛等一直走不出去。

蔡政府應該立即駁斥這種不能在中國面前表的一中各表，參考美國學者易思安（Ian Easton）在《國家利益》雜誌（The National Interest）撰文，一九五○因韓戰爆發及美國第七艦隊巡防保障了台灣免於淪亡、中國從未佔領過台灣等理由，召開國家定位的國是會議，提出完整的國家論述，國家名字只是暫時叫中華民國，以後會慢慢正名制憲、朝著新加坡模式獨立，不再受中國威嚇。唯有如此，才能撫慰人民被中國長期霸凌的屈辱，小英才能重整旗鼓再戰二○二○。

（作者任職營建業，台中市民）

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