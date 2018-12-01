社論》沒有多數選票 奢談堅持價值

民進黨九合一選舉慘敗，黨內同志槍口對內，段宜康槓上賴內閣。（資料照）

成敗論英雄，乃是台灣的選舉文化之一。勝選的一方，致勝的原因數都數不完，連選舉期間的明顯失誤，也被當作是不關緊要。而敗選的一方，失利的原因檢討完一個還有下一個，頭號戰犯數也數不完。過去一週來，韓流繼續其造神運動，連家人的一舉一動都成為焦點，二○二○黨內大咖暗潮洶湧；民進黨則槍口對內，段宜康槓上賴內閣，吳音寧完成階段性任務，二○二○小英還選不選。凡此，幾乎是可以預期的選後症候群。

民進黨的茶壺內風波，不知道要從何談起。該黨現在所能做的，似乎就是收拾殘局、清理戰場。行政院長賴清德與民進黨立委達成共識，將推同婚專法。柯建銘表示：有關公投結果，一定要面對，這是大家的共識，既然民法派已經輸了，就是專法，就是要面對。台灣是民主國家，根據多數民意依法行政，這是正途。力抗多數民意，不論理由多麼冠冕堂皇，終究是在少數民意的牆角。失敗者，重整步伐、改弦更張，以爭取重獲多數民意的支持，才能再起。

但段宜康說：公投的結果，我們沒辦法改變，但對於價值與我們衝突的結果，是否有表現出與社會對話、得到社會的諒解？試圖做出努力？是否找出這個結果前提下保有堅持？不用急著計算選票，或者急著否定自己。這種堅持價值的做法，如果是在選舉之前，進行充分的社會對話，探索多數民意之所欲，然後再拿到國會殿堂來討論，或許可避這次的民意反撲。可惜，民眾給了民進黨時間，民進黨卻沒有給民眾空間，於是發生今天慘不忍睹的結果。不只是同婚問題，其他的進步議題，民進黨也幾乎是黨意高於民意。

如此一來，反讓沒有自我改革的國民黨漁翁得利，因為民進黨把一大綑一大綑的選票推出去。高雄，台中，新北，民進黨跌落雲端。於是，反對年金改革，反對黨產歸零，反對轉型正義，等等，這些在二○一六遭到主流民意唾棄的議題，彷彿通過這次的勝選而獲得救贖。問題是，這是多數選民要傳達給國民黨的訊息嗎？如今送給抗拒改革的國民黨二○二○入場券，讓政治怪獸翻身的選民有準備好將來面對更大的民主災難嗎？選後，各政黨要檢討，公民也要沉思。

其實，堅持價值與多數民意，本來並不必然對立。但是，如果政黨所堅持的價值，尚未被多數民眾所認同，甚至引起多數民眾的恐慌，在這種情況下還要橫柴入灶，那麼，根據民主的遊戲規則，失去多數支持的價值注定失敗。堅持價值者也許會批評，社會保守、民智未開，不過，民主是數人頭，不是比哪些人頭裡面的東西比較進步。即使是革命，在社會氣氛尚未成熟之前，奉天承運的革命也革不起來，何況民主！

不可否認，就政黨的價值而言，民進黨比國民黨進步很多。可是，除了價值，還有現實，必須看清台灣社會的現況，才能拿捏在現實中追求理想的方案。堅持價值，擺出菁英主義的傲慢，在期待穩定中求進步的社會橫衝直撞，徒然把選民推向價值虛無主義的國民黨，其結果便是民主與選民的雙輸，台灣社會不進反退。一如這次選舉，很多選民質疑進步議題，而非支持相反的價值，只是被激怒之後只能二選一。

更何況，二○一六，多數選民給民進黨完全執政的機會，很大的因素是對馬英九執政八年的經濟民生失望透頂。民之所欲，首要在於有效改善經濟民生，讓大家的生活停止向下沉淪。由此可見，兩年多來，小英政府的失分，未必是在改革方面，而是迷信學院派、社運派，陷入菁英主義的盲點，偏重進步議題，輕忽經濟民生，致使國民黨候選人以經濟牌橫掃選戰，選民也忘了他們的棉花糖裡的棒子叫做九二共識、同屬一中。

一味堅持價值，非但無法實踐理想，反而刺激社會反感，傷害了自己的政黨，也造成民主退步。這應該不是堅持價值者所想要的吧？

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