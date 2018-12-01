自由廣場》完全執政顧人怨

◎ 陳茂雄

一年來筆者參加各階層的群組，非政治性的群組幾乎千篇一律攻擊蔡總統（佔極少數的挺蔡聲音被壓下），他們更傳播太多的假消息促使其他民眾反民進黨，屬獨派的群組雖然多數人挺民進黨，但也有不少人反蔡英文。筆者覺得今年九合一選舉已凶多吉少，可是執政團隊卻沒有這種感覺，蔡總統還很得意的表示她做了幾十年來其他總統不敢做的改革。

選前執政團隊的民意支持度就很低，民進黨當然怪在野黨唱衰。這也很奇怪，民進黨在野時，什麼時候給執政黨掌聲？失去主流民意，代表執政失敗，不能怪在野黨扯後腿。蔡總統認為她做了對的事，問題是她認為對的事卻是主流民意所反對的。

台灣人對於與自己直接利益無關的政策興趣不大，就算有好惡也不會出現劇烈的反應，然而對於損及自己直接利益的政策會咬牙切齒。民進黨上台後，有太多人的直接利益受損，這一群人產生了被迫害的悲情，深綠人士批評他們貪得無厭，更令他們憤怒，他們認為原來自己合法的權益被民進黨修法變成非法，就像合法擁有的住宅，因都市計畫開路被迫拆遷，因而產生被迫害的悲情。

中國國民黨政權獨裁殖民統治年代，黨外人士的演講會都人山人海，情緒激憤，因為他們存在被迫害的悲情，只是力量有限，沒有能力推翻外來的獨裁政權。今年九合一選舉，反民進黨的群眾就像黨外時代的民眾一樣，因為他們也存在被迫害的悲情。更不幸的，這些存有悲情的民眾被統派勢力吸收，形成威脅台灣安全的勢力。

獨派人士的專長就是罵，對這些存有悲情的民眾抨擊，只是越罵他們的情緒越激憤，造成統派的氣勢越盛。綠營的人不能掩耳盜鈴，要確實的面對存有悲情的民眾，以前的中國國民黨政權可以用武力鎮壓，今日存有悲情的民眾卻可以用選票幫助統派人士殲滅台灣，執政者應該三思。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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