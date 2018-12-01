自由廣場》同性戀者的白色恐怖

◎ 施明雄

這次的公投案，東奧正名和同性婚姻，雖然得票不少，卻無法通過，即使行政院隨即宣示要立同性婚姻專法，不過聽說有幾位同志輕生，令人心痛。然而想起五十多年前，同性戀者只能在陰暗絕望中煎熬，如今算是陽光普照了。這裡告訴大家一個同性戀者被白色恐怖的悲劇。

一九六三年十一月廿六日星期二凌晨天未亮，台北青島東路三號警總軍法處看守所一區四房，死神降臨了；一群劊子手衝進牢房，房內有三位死囚都認為自己是今天蔣介石獨裁政權的活祭品。

坐在房內床沿的死囚韓若春、蔡秉壁臉色蒼白，全身僵硬，雙眼緊閉，另位死囚睡在靠窗的位置，名叫蓋天予，他早就醒了，死囚都知道星期二和星期五凌晨是劊子手處死他們的日子，所以大家都準備好，勇敢上路。

「蓋天予，開庭。」獄卒吼叫：「其他人不要動！」

劊子手立刻將蓋天予拉離床位，雙手反背上手銬，死囚早就穿好衣服，準備赴死。

出了牢房，兩個劊子手想把蓋天予拖著走，但他卻認真地說：「讓我穿好鞋子，不能讓我赤著腳回老家。」

老蓋穿好鞋子後才轉個身，對著全房被悲愴恐懼籠罩著的難友低頭鞠躬：「各位保重了。」

那年蓋天予五十一歲，山東人，家境好，年輕時到日本求學，一九三七年，他在日本佔領區山東擔任汪精衛政府的建設和教育科長，四○年後轉任徐州市教育局長，但一直都不是迫害人民的職位。

日本投降後，他回到原籍地天津，在化學公司找到副管理師的工作（這時台灣Ｋ黨調查局特務製造他的罪名，說他被匪幹劉振生介紹加入「中央政府政治局唐山工作委員會」 ）。

一九四八年國民黨登報徵求懂日本語文的人派台灣，老蓋考上就單身到台灣安順鹼廠工作，擔任安順鹼廠人事組長時，替駐廠保警講授帝俄侵華史課程，發表過：「蘇俄侵華是帝俄時代的事，史達林執政後就沒有侵華，蘇俄是真正了解民主，美國未能實行民主，中國根本不了解民主。」開庭時還有兩個保警到庭作證，也是他判死的主因之一。

誰是密告檢舉蓋天予的人，原來是一個守寡的女人廖女士，上海人，她丈夫本來是老蓋的同事，夫婦兩人常請不婚不酒不菸的蓋天予到她家吃飯聊天，有一天廖女士丈夫猝死，老蓋看廖女士以後生活可能有問題，就寫報告給上級將廖女士納為同組的文書，給予妥善照顧。

豈知廖女士以為老蓋愛上她，常常上蓋天予宿舍給老蓋洗衣煮飯，有一天老蓋還拜託她剪下刊登於新生報的鹼廠生產資料寄給住香港的老蓋留日的同學（事後密告者說那個人是匪諜）。

有個除夕夜，廖女士煮好年夜飯和老蓋同享，她喝下大半瓶高粱酒後勇敢向蓋天予示愛，可是落花有意流水無情，老蓋卻叫來保警幫他將廖女士抬回她的住處，然而她卻一路罵老蓋無情無義，最後還檢舉他是匪諜，老蓋經調查局嚴刑拷打簽供，送警總判死刑後，廖女士曾來探監，老蓋才告知她不能愛她的真相，但為時已晚。

（作者為政治受難者）

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