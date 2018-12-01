自由廣場》吳音寧排第幾？

◎ 王伯仁

九合一地方大選，民進黨敗到相當離譜程度，箇中因素當然很多和多元，民進黨中央卻首先拿北農總經理吳音寧開刀，由董事會公股董事提議解職，據農委會主委林聰賢和副主委陳吉仲的說法，是不忍吳再受到非專業的杯葛和凌辱，所以出此計策。

農委會正副主委的說法，乍聽有理，其實似是而非。因為從另一個角度來看，選後的網路中充斥著：假如蔡英文不硬拔掉韓國瑜、硬塞二五○萬元實習生吳音寧到北農，怎麼會有今天逼得韓國瑜跑到高雄掀起大風潮，牽動全台的選情？

這個「假設」其實是「事後諸葛亮」和胡說，而且是如假包換的偽邏輯，如果此邏輯說得通，那麼一九九八年馬英九代表國民黨競選台北市長，打敗尋求連任的陳水扁，但二○○○年陳水扁卻當選總統，創下台灣第一次令人難以置信的政黨輪替，而且一當八年。

換掉吳音寧當然是輕而易舉之事，但引發漣漪效應卻不可忽視，蔡英文選後說要檢討重大政策及人事，第一刀卻砍向不應該砍的人，顯然聽信藍營所說：當初不換韓國瑜⋯⋯之假邏輯，將吳音寧視為頭號戰犯，果如此，蔡政府的智商和判斷能力，還能夠領導大政嗎？

民進黨輸掉此次大選，反年金改革、反同，及對司法改革及「維持現狀」不滿等四大因素，可以概括九成以上的原因，用人不當也有影響。亡羊補牢猶未晚，否則就等二○二○江山拱手讓人了。（作者為資深新聞工作者）

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