自由廣場》人民必須承擔自己的抉擇

◎ 林麗雲

民進黨為何敗選？首先我認為這是中國與親中媒體翻天覆地的運作奏效。

美國有線電視新聞網（CNN）直接指出：「北京贏了，華府遭遇挫敗。」澳洲電視新聞台播報：中共當局表示，這是台灣希望與中國維持和平關係。從中可知中國對台灣選舉關切之深與著墨之多。選舉期間，每日打開谷歌新聞網，頭條焦點新聞無不聚焦在韓流，為台灣人洗腦。這是中國傾其力量與台灣親中媒體彼此媒合的結果。台灣經濟屬於淺碟型，美中貿易戰熾熱時，股市起伏之大為世界之冠；政治也是淺碟，經常因一、兩件事翻覆變天；台灣人心更是淺碟，易於被外在訊息掀起狂風怒潮，輕易地被媒體操弄。

其次，國民黨的最大目標，就是使台灣人成為「一切向錢看」的經濟動物。人民一廂情願地以為：國民黨親中，若選國民黨人為縣市長，中國人就會來台灣旅遊，台灣的蔬果產品就能銷售中國等等，因此將更有賺錢機會。當以美國為首的世界各國正向竊取智慧、強迫技術轉移這樣不上道的中國「說不」時，台灣人竟然選擇傾向中國，其邏輯思考也值得教師與教育當局省思：為什麼我們培養出這樣唯利是圖、沒有是非道義的國民？

此外，每當果農、菜農因生產過剩而滯銷低價時，媒體或在野黨即將矛頭指向政府，或斥其「神隱」；或如股票大跌時，也斥責政府未能全力護盤。這到底秉持怎麼樣的邏輯？是政府要你種植何種蔬果或投資股市嗎？人民竟然不必為自己的行為負責，卻要求政府替你擦屁股，媒體、在野黨與台灣人究竟把政府當成什麼？政府不是製造鈔票的機器，為你承擔後果的是無辜的他人或下一代。而這竟然是此次選舉不斷被炒作與歸罪政府的題材，而這題材居然無限上綱地發酵。

這是不肖的候選人與政治人物為了勝選，迎合選民、創造出來的詭異現象。當政治人物不再只為當選口不擇言，亂開支票，人民鄙棄這種變相的買票行為，才能終止這種荒誕的訴求。

不容否認地，蔡政府執政也使不少親綠族群失望，一例一休使某些勞工不滿。期許蔡政府掌握執政契機，拿出魄力，有所作為，或可能贏回人心，扭轉局勢。

蔡政府最大的成就是年金改革，改革其實十分和緩，但某些淡綠族群卻因此而不再支持。為何只許改革他人，不能接受自己成為被改革者？若果如此，真的是「怎樣的國民，就有怎樣的政府」？台灣人民終究必須承擔自己的抉擇。

（作者為台北市民）

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