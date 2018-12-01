自由廣場》中選會扼殺民主？

◎ 雲程

二○一八年公投，結果可以用日文的「茶番」（鬧劇）來表述。茶番責任在政黨惡鬥，更在中選會，特別是主委與副主委，兩人都是公法專長。

公投題目明顯誤導，如「維持禁止開放日本福島311核災相關地區」便是。它本是標準問題，而非地理問題；更屬行政部門邊境檢驗的權限：合格就放，不合格就退。卻因政府拖拖拉拉在先，中選會毫無邏輯能力與分層概念在後，搞到一團亂。一位晚輩早提醒：全世界只剩下台灣與中國禁止。公投過關後，中國必順勢開放，屆時台灣如何自處？現在果然發生。

又，實際上「以台灣（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事」的決定權在國際組織，這題目讓同一批支持者，可基於反正徒勞無功，而選擇反對；或基於國際奧會雖將否決，仍應表達聲音，而選擇贊成。中選會是什麼專業？

公投不可無限上綱為「文革式的人民公審」。以同性婚姻而言，去年大法官釋字第748號已確認民法規定違憲：「民法第4編親屬第2章婚姻規定…與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。」與「有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。」中選會為何同意舉行「違憲公投」？

《聯邦論》已討論過民主政治運作原則：先透過立法部門凝聚民意之後，再交由行政部門執行。假使立法與行政間有難解之扞格，則交由作為第三者的司法機關來終局判斷。立法行政司法的次序非常重要，它標示了權力緣起與流轉，也確定了權威的相對性。

「大法官解釋」效力等同憲法，但憲法與公投都是民意表達，能否以公投個案對抗憲法規定，甚至凌駕憲法？由於兩者緣起（事件性質）、程序（嚴謹度），甚至授權完全不同。在其他條件不變下，憲法高於公投。中選會不擋下釋憲過的議題，等於鼓勵以人民公審來對抗體制，破壞體制莫此為甚。

公投是台灣民主深化，更是我們區別與共產體制不同的指標，結果被搞成鬧劇。現在，學者已拍拍屁股走人，政黨勝負已定，只留下被世界誤解的台灣民主。說他們是台灣千古罪人，絕不為過。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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