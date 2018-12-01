自由廣場》公投文字陷阱坑殺選民

◎ 張月環

這次公投能和平落幕，個人認為這是台灣民主的進步；但是很多充滿陷阱的文字遊戲，模糊了內容的焦點，干擾了選民的判斷，這種公投，個人不認為就代表台灣民意，很多都不明就裡，被設計投了非自己理念的一票。

好比以核養綠這個議題，許多民眾只知「養綠」，能綠化社會是美事一樁，既然能把「核」這不好的能源化為好能源，何樂而不為？加上政府欠缺說明這事件的前因後果，導致人民判斷錯誤或不知，影響公投誠信，這點令人扼腕。

其次像反核食進口事件，「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（略）等地區農產品及食品進口」—這原本是專家應判斷的事，卻讓不知情的民眾去圈選這種陷阱的內容，難道就真的能反映出民意？全世界僅有台灣及中國目前仍禁止這地區的日本食品，難道台灣的食品管制品質嚴格到超過世界水準？寫這題目的人「反核食」，誰能不同意？而「是否同意政府維持禁止……」這文字你叫老年人如何去花腦筋讀這種似是而非的文字陷阱？筆者的母親便是一例。她投了同意，事後知道這與她的心意是違背的，懊惱不已。台灣的公投，有太多的政治算計，再加上政府缺乏說明，下鄉好好與民眾解釋、溝通，讓工於心計的團體得逞，台灣人民的善良被利用了，這種公投，難道真的能反映出民意？

筆者主張讓專業的回歸到專業，不能拿公投當擋箭牌。如果要讓人民當擋箭牌的話，至少政府要站在中立的立場，在人民公投前有足夠的時間，聘請專家說明正反兩面的得失，讓人民知其所以然而下判斷，投下心甘情願的一票。讓選民有智慧不懊惱的投下一票，減少那些看起來似是而非的題目陷阱，真誠的面對公投提案，這才能反映出公投的真正價值所在，才會讓人民心服口服。

（作者為屏東大學副教授）

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