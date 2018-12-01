自由廣場》回流台商、在地企業都要照顧

◎ 張周

多數大企業去海外設廠創造台灣GDP固然很好，但更多的中小企業堅守台灣，應有一體適用的國民待遇。

因應中美貿易戰帶動台商回流的需求，政府推出「歡迎台商回台投資行動方案」，為期三年，鬆綁外勞適用對象必須符合投資金額、提高本勞薪資、增聘一定人數本勞等三條件。雖打著本次方案和過去不同，是以企業需求為導向的口號，但對多數在地中小企業而言仍是看得到吃不到。很多中小企業的工廠面臨缺工問題，主要是基層勞動力不足，而外勞聘僱必須先經過21天的本國求才，本勞不願意做的工作才可以聘外勞，外勞填補基層人力缺口，促進了本國青年白領人才就業機會。

中小企業跟大企業一樣面臨人口老化、產業缺工的問題，建議政府要顧及多數中小企業的國民待遇，不論在地或回流，不分規模大小，只要五年內在台投資的企業都適用「歡迎台商回台投資行動方案」。在鬆綁外勞政策上，應該降低增聘本勞人數及本勞平均薪資門檻，另外，新增10％外勞的就業安定費，維持在3K五級制的2000元，降低企業增聘外勞的成本。

二○一二年推行的「加強推動台商回台投資方案」，因門檻過高、跨部會整合不足，能在期限完成投資、受惠政府獎勵措施的廠商寥寥無幾。美麗的口號固然誘人，但是一個國家的重要政策如果只是獨惠特定企業，忽略在地中小企業的需要，最後政策執行不力，對人民來說也只是畫餅充飢而己。

沒有聲音不代表沒有需要，堅守在地的本土中小企業，默默耕耘，沒有資源出走、沒有口才跟政府討糖吃，穩健的替這片土地創造GDP和就業機會，政府應顧及中小企業該享有的國民待遇，在政策上更開放，讓苦哈哈的中小企業有一點可以喘息的生存空間。

（作者為企業經營者）

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