自由廣場》別難過，公投並沒白投

◎ 葉海煙

由這次公投案的結果看來，台灣社會顯然仍在傳統與現代之間搖擺，而一直無法大步向前，事實昭然。而年輕世代的新思維、新價值，也似乎在這次公民投票遭到無情的打擊。選後這幾天，筆者走在校園裡，竟然碰到同事說有學生情緒低落到想去心理諮商，可能是因為公投結果的關係吧！雖然這只是一個小小個案，但站在教育的立場，如果連性別教育的美意都被否決掉，那可是我們大人們不能不面對的嚴肅課題。

本來，政治是廣義的文化範疇裡的一環，而此次攸關立法或修法的相關議題，更和我們這個公民社會的成熟度、穩定度，有著十分緊密的關係。可惜！我們並沒有做好準備，並沒有事先在各式的教育場合裡，進行足夠而有效的傳播、解釋與分析，讓各種年齡層、各種職業背景以及各種教育文化背景的投票人，都真正了解公投案的立意與內容。因此，這次公投結果如果竟然加大了世代之間與階層之間的間隙，似乎也不能責怪投公投票以及不投公投票的所有選民們。

還好，這至少是一次重棍齊下的教訓，不只是在教訓政黨，而是我們兩千三百萬人教訓我們自己——是難得的公民實踐，也是難得的民主實驗。只是洋洋灑灑數萬言公投案內容可不能被當作廢紙丟掉，它們是可以被放入我們的高中公民課教材裡，也很適合大學通識教育採納，作為討論與辯論的好題材，因為它們不僅與政治、法律、經濟相關，而且還涉及文化、倫理以及價值之思辨與抉擇。

在此，衷心盼望那位想去找心理師的大學生能夠很快地振作起來，而希望他能進一步了解我們的公投仍在學步階段，尤其對那些和根深柢固的傳統價值有所牴觸的是非題，他仍須和同儕們一起討論，和長輩們一起辯論，而一起來向台灣的未來有所請益——也就是說，他必須要有耐心，要有勇氣，要有盼望。（作者為成功大學通識教育中心兼任教授）

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