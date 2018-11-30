社論》注意選舉與公投的外部效應

九合一選舉與十項公投，宛如新的造山運動改變了二○一六以來的政治地貌。上週六至今，除了台北市長候選人丁守中的日曆還停留在一一二四外，不同陣營都在向前推演今後的劇本，小英政府也正面回應最新民意，從事重大政策調整以及宣示未來將有內閣改組。

近日，二○二○大選的未來議題，也成為眾所關心的話題。不過，也不能完全把焦點放在國內，忽視這次選舉與公投的外部效應。台灣是一個世界島，處於地緣政治的敏感地帶，一旦出現戲劇性的政治景觀變化，必然會引起國際社會的矚目。光是這一點便提醒了大家，不能把眼光鎖定對岸的中國，而要密切注意國際社會的觀感，尤其要注意外部觀察者如何因應台灣的動態。

首先，值得注意的是，美國國務卿龐畢歐透過推特，恭賀台灣再次成功完成一次自由公正的選舉，重申台灣是整個印太地區的典範。美國眾議院外委會亞太小組主席約霍，則關切北京干預台灣選舉的情況，呼籲川普政府盡快派部長級官員訪台，展現美台夥伴關係的承諾。巧合的是，美國國防部證實，兩艘美國軍艦再度通過台灣海峽，而約略同時中國在福建沿海進行實彈演習。更具體的是，台灣選舉與公投揭曉之後，美國在台協會宣布首度在台置產，以十一．六億元買下預售建案，計畫打造為員工宿舍。凡此說明，美國對台灣的民主、安全，越來越有即時性的關切。

其次，毫不避嫌介入台灣民主競爭的中國，對台灣的選舉與公投結果樂不可支，尤其是東奧正名公投的恐嚇牌奏效，可能讓北京食髓知味。韓國瑜、盧秀燕等國民黨人，選前以經濟牌擄獲人心，但選後立刻亮出九二共識的底牌，中國馬上以統戰甜點積極回應。中國流亡美國富商郭文貴稱，這次選舉其實是中國共產黨贏了，確實值得台灣選民警惕。另外，中國在海外的民運人士認為，這次選舉是台灣人民的勝利，台灣人民除了關心政治正確外，也關心自己的生活，選民投給國民黨不等於支持統一。正如多維新聞指出，台灣人民在意識形態與經濟的兩極中選擇了務實，這不是親中而是往中間值修正。

再者，公投結果，要核能、反核食，日本外務大臣河野太郎表示極為遺憾，不排除透過世界貿易組織提告等方式對應。由於中美貿易戰，最近北京刻意拉攏東京。「台日經濟貿易會議」開幕之際，共同社報導，中國將解禁日本新潟稻米進口。反觀台灣，卻通過宛如對日抗戰續篇的反核食公投。中日台三角關係，會不會因此發生不同的傾斜，有待觀察。據說，選後Google九二共識，高雄市民的搜尋量最多。假使關於九二共識、反對核食等牽連甚廣的議題，選民竟然是在缺乏深思熟慮的情況下投票，那麼這次民主實踐的自我愚弄，堪稱是民主典範的莫大諷刺！

另外，日本經濟新聞評論，川普政府把台灣視為牽制中國的一張牌，如果未來台灣向中國靠攏，將左右美中兩大強權在亞洲的權力平衡。紐約時報的評論更擔憂，中國滲透台灣，揭示了開放社會的弱點，民主國家應該持續警惕，否則將可以看到從台灣開始的骨牌效應。路透也分析，這次選舉結果是，鼓勵親中反對黨。確實，這次的選舉把台灣的政治時鐘撥回二○一四，稀釋了公民運動、太陽花學運，形成台灣走向正常國家的新挑戰。時間軸似乎又回到馬英九時代，而北京更細緻的窮台惠台操作會不會腐蝕台灣的民主根基，已經不是夢魘而是擺在眼前的考驗。

華爾街日報的評論很有結論性，它點出台灣選民的優點是務實，台灣民眾在意經濟，對政府無力促進經濟繁榮感到氣餒；與此同時，台灣持續帶給中國更大的挑戰是，台灣彰顯出一個華語社會充滿活力的民主典範。這次選民所表現的務實也提醒了，從馬英九到蔡英文在經濟民生方面都成為民怨所指，主因在於沒有將施政目標置於使台灣重新繁榮，於是沒有致力於鼓勵投資、提振產業、促進就業、提高所得，反而一個以連結中國為方案，一個以左的思維為訴求，結果都遭到多數選民厭棄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/