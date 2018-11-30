自由廣場》小英不選誰來選？

◎ 張惠和

閱讀自由廣場「蔡總統或可考慮只做一任」文章，個人有些不同意見，提供大家參考。

首先如果蔡英文不選，那由誰來選？賴清德、鄭文燦、林佳龍、蘇貞昌、陳菊或游錫堃，由上述這些人來選，得票會比蔡英文多嗎？另外，如果不是蔡英文選，柯文哲是不是可能宣布參選總統？這些都是應該要考慮清楚的。

再說，這次敗選難道賴清德和陳菊都不用負責任？況且如果蔡英文不選，百萬蔡英文粉絲和小英的執政團隊會答應嗎？如今之計，執政團隊應該重新調整步伐，站穩腳步再度向前邁進，未來在內閣調整的過程，應該回歸專業，例如教育部長應該挑選曾經擔任過大學校長又擁有縣市政府實務歷練的人才，方能有效處理眾所矚目的案件，也能符合民意。

其次，要挽回民心並不困難，只要能把具爭議性的政策解釋清楚，甚至讓政務官適時上政論節目去解說，讓民眾充分了解政策的背景與相關的立論基礎，可惜，多數的政務官似未能達到這要求。例如：台大校長一案，仍懸而未決，困惑社會大眾。這次一面投票一面開票，創造世界奇聞的選務，雖中選會主委已辭職，惟，相關部會首長噤聲，似也有所不足，應向國人說明。

現在要求蔡總統放棄連任，實在是言之過早。以往二位十八趴和九趴的前總統，也都能連任成功。如果未來的對手是馬英九或吳敦義，情況就應該更加樂觀。建議儘快擴大層面，不受限於流派系統，用人唯才，重新整隊，再經數月，必能展現新的風貌。然而，若仍忽視各界可用之人，當然有可能將江山拱手讓人。

（作者為退休公務人員）

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