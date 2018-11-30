自由廣場》反空污過關 缺電危機來了

◎ 趙文衡

此次公投對我國能源發展產生巨大影響，非核家園政策將被徹底翻轉。令人驚訝的是，此一結果不是因為以核養綠公投的過關，而是因為反空污公投。以核養綠公投只是在解決能源轉型過程中的可能缺電的問題，而反空污公投卻是推翻了整個能源轉型，不但老舊核電廠將全面回歸，台灣也將陷入史上最嚴重的缺電危機。

反空污公投欲每年減少火力發電一％，看似影響不大，但是不管是多小的比率，只要是減少火力發電，即使○．○○一％，新的火力電廠設置就受到限制。台灣未來已無新建燃煤電廠計畫，反空污公投要限制的是天然氣電廠的設置。但是，天然氣屬於乾淨能源，全球都在增加天然氣電廠來防制空污，從來就沒有人在禁天然氣的，反空污公投以反空污之名，行增加空污之實，其背後居心何在？

由於經濟成長，台灣至二○二五年用電量還是會增加，新增的部分主要將以天然氣發電補足，但由於反空污公投，火力發電的發電量不能增加，有人預估二○二五年全台供電缺口高達三六七億度。空出的部分只能用核電替代。推估必須要核一、核二與核三通通延役才可能補足缺口，但是核一延役的可能性很低，台灣未來將陷入缺電危機，此一空前危機，比能源轉型可能的缺電還要嚴重。

在反空污公投的設計下，核能必須成為長期電力配比的一部份，延役時間勢必拉長，有人認為可以再延四十年。照理說，延役只是在因應短期的電力短缺，由於設備陳舊、安全與污染的考量，老舊電廠不應繼續運作。台灣長期的電力規劃竟然需依賴老舊核電廠的延役，不免令人心驚。目前核電廠已經事故頻傳，若再延役四十年，不禁令人要問，台灣還適合居住嗎？

實際上，反空污公投要問的不是反空污，而是在問是否贊成老舊核電全面延役，以及是否要限制天然氣發電。這兩個議題被淹沒在反空污的煙霧下，最後被偷渡過關。核電議題是台灣社會最主要的爭議重點之一，在沒有充分揭露資訊下，人民因資訊不足下投下贊成票，已經使此一公投喪失正當性。更嚴重的是，反空污公投的蠻橫過關將會激起反核勢力的聚集，以過去的經驗，將對社會造成極大的衝擊。

然而，因反空污公投為台灣社會所帶來的困境還是有解決方法。由於此一公投屬於政策類別，政府需採取「必要之措施」，但何為必要措施，尚有解釋的空間。筆者認為不一定需要一字一句依照公投主文，以這次例子來看，提出公投者可能不瞭解背後的意義或別有所圖，造成執行上的困難，況且公投主文提出的措施，不一定是達成目的最好的方式。政府的責任是要秉持專業並顧及人民福祉，找出反空污最佳方法，例如改為每年減少一％的燃煤發電（而非火力發電），就可以減少更多的空污，也可以為缺電危機解套。

（作者為台灣經濟研究院副研究員）

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