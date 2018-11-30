自由廣場》教育也可以拚經濟

◎ 馮淑華

卅年前我剛來泰國，首都曼谷只有寥寥無幾的國際學校，但直至二○一八年十月廿一日據官方統計數字泰國已經有166所國際學校，若平均1所學校有300名學生，平均年學費為50萬台幣，單是中小學的國際學校就為泰國政府每年創匯250億台幣（約8億美元）的收入，如果再加上學生往返飛機票等交通費，住宿日常生活所需，還有家長專程為看孩子來泰國旅遊探親，甚至買車買房的花費，單是教育這個項目每年為泰國政府帶來近500億台幣的收入，再加上泰國高等教育產業化，國際學生很容易進入泰國一流的高校，外籍生只要高中畢業或同等學力就可以申請大學，也就是說讀完高中一年級的學生只要通過國際考試取得同等學力證明就可以申請名校入學了。

泰國政府教育政策很務實，以市場需求為導向，讓投資方賺大錢，滿足家長的需求，全英語的教學環境和友善的社會氛圍讓世界100多個國家的外籍生樂於在泰國就學。

台灣不要再喊口號了，趕快和國際接軌，教育產業扎實並促進各行各業的蓬勃發展，台灣各級學校的校長和老師都非常優秀，適當的教育政策一定可以幫台灣拚好經濟。

（作者為泰國華僑）

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