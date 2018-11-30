自由廣場》太平島油滋滋？

◎ 楊宗新

中油董事長日前表示，儘管在太平島探勘石油將面臨南海主權爭議、水下礁體不穩定等問題，然而對未來預做規劃是必要的，並舉美國開採頁岩油為例，說明技術準備的重要性。

欲在太平島造井鑽油，勢將不容迴避南海的法律地位問題。二○一六年七月，由菲律賓向國際海洋法庭提出的「南海仲裁案」裁決出爐，否定了太平「島」的地位，認為僅係「岩礁」，無法主張200浬專屬經濟區，若要開採石油，只能在12浬的領海範圍。

然而，我國並非仲裁當事國，是否有遵守必要？其實，仲裁在性質上不同於司法判決，僅在當事國自願同意下才有管轄權，結果也無強制力。本案為菲律賓片面提出，經國際海洋法庭受理，然而中國自始至終不接受管轄，仲裁結果的法律效力相當薄弱。

這是否意味，我國可以不理會仲裁結果，仍舊在200浬水域內從事經濟活動？儘管本案不具拘束力，但在調查過程中，曾邀請系爭各方召開聽證會，包括日本及多個東南亞國家均派觀察員出席，證據上也蒐集諸多文書史料，包含中國對本案發布之立場聲明，因此所楬櫫的法律見解，當具有一定公信力。我國作為國際社會成員，自難漠視仲裁結果。

那麼，如果我國持續在太平島200浬水域內從事經濟活動，結果會如何？依據聯合國海洋法公約規定，不屬於領海、鄰接區、專屬經濟區之海域，是為公海，並賦予各國在公海上自由行為的權利。太平島周邊水域，就算不再是專屬經濟區，仍是公海，而我國目前也僅在該水域從事漁業活動，此部分權利當不受影響。

但如果是探勘石油呢？這就可能有爭議了。在公海自由原則下，採礦是允許的，理論上各國只要有能力均可開採。然而二○○四年，依據海洋法公約成立的「國際海床管理局」頒布新規範，自此之後欲在公海探勘者，須獲得該局核發的執照。在南海水域爭議叢生現況下，發照機率相當渺茫。

太平島探勘石油，並非不可行，但僅在「領海」架設鑽油平台，能開採到多少其他國家在「深海」都未必能找到的石油，令人存疑。

（作者為公務員）

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