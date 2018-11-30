自由廣場》拚經濟的龜與鱉

◎ 張昭仁

拚經濟是台灣綠藍政客口中最大的共識，兩黨的做法雖然不同，卻是龜與鱉的差別。

藍政客拚經濟的萬靈丹就是中國，不管是貨出去還是人進來，就是中國市場與觀光客，中國的萬靈丹如果那麼有效，馬政府執政八年，經濟成長年年崩壞，最後從正成長轉為負成長。貨進中國，農產品要到中國市場，他們沒有農產品嗎？以中國的國民年所得不到台灣一半，台灣農產品可能有好利潤嗎？何況農產品有時效，運費加上賣不掉的貨，你賺得到錢嗎？至於人進來，與中國合夥的人士早就從旅行社，住宿到交通運輸一條龍，一般人民賺得到錢嗎？名勝區充滿一輛輛遊覽車，排擠了日本、東南亞的旅客，人民賺到比較多嗎？何況你要他們的農產品市場，觀光客，他們要你的科技專利，專利被取走了，廠商到中國了，工作機會沒了，人民會得利嗎？用產業優勢換夜市蠅頭小利，可能是連西裝換內褲都還不如。又不是沒有經驗，馬政府發消費券的經濟慘況，大家都忘了嗎？

綠政客拚經濟的特效藥就是BOT加基礎建設。BOT是二十年前國民黨發明的，民進黨執政後，發現太好用了，不斷發揚光大，BOT政府出土地，由財團出資建設，蓋好後，財團租賃五十年使用，政府接著舉公債將BOT周遭的交通建設做好，一個窮鄉僻壤的地方，在財團建設之後，馬上成為宏偉的建設，看起來地方繁榮了，但地方人民除了高額公債外，受益了嗎？離你住家不遠處蓋了宏偉的建築物，有活動時，車水馬龍，熱鬧萬分，車進車出，你仍然住在那個有壁癌的舊公寓望著不遠處的繁華，你的兒子女兒還在為22K爭食，你會做何感想？「山也BOT，海也BOT」是電影海角七號中馬如龍在諷刺國民黨政客的一句話，竟然由民進黨承受，最後的結果當然就是政權打包走人。

拚經濟其實沒那麼複雜，可以從軟體與硬體兩方面著手，軟體方面是人才培養，教育是根本，台灣的教育是七十年前為加工區經濟形態而設立，不管課程，教學方法都跟不上時代，語言與技術是兩個根本，早該英文官語化了，讓年輕人能與世界接軌，賺世界的錢，在矽谷看到有外語教育的台灣年輕人有很好的收入。技術，早該分科教學，從高中起就培養他們的職業專長，幾年後，語言沒問題又有職業技術，在台灣或世界各地都能賺錢，不用困於台灣的22K或中國的10K，硬體方面是依世界產業走向，發展特定產業園區，以現在的新經濟，有些智力導向的園區也不用太多硬體支出，有人才，有產品，有世界市場需求，讓園區產品能行銷全世界，賺錢回饋家鄉，改善有壁癌的舊公寓，這才是拚經濟的正道。能夠做到這樣，人民會離棄你嗎？

（作者為加州會計師）

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