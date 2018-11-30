自由廣場》資深民進黨員首投藍

◎ 法蘭克

筆者現年58歲，住台北市，是資深民進黨員，從解嚴末期到這次投票前從來沒有投過國民黨，堪稱是鐵桿泛綠的一員。沒想到這次公投綁大選的過程，讓我深刻體會到票投不下去的痛苦。

過去兩、三年，對一般市井小民而言，從來不曾討論過的「同婚合法化」議題突如旱地拔蔥般的從政治、媒體、教育及社會各層面鋪天蓋地的襲來，讓身為基督徒、父親及平凡上班族的筆者真有措手不及且呼求無門之感。看到長期支持台灣獨立及民進黨的300位長老教會牧師為了同婚議題，風塵僕僕來到總統府前陳情的身影及挺同反同民眾幾波在立法院前的攻防，讓我不禁深思，到底我對這次選舉的支持對象要建構在哪個基礎之上。這次選舉幾經內心信仰和政治理念的掙扎，我選擇投給公開支持愛家公投的國民黨候選人。

或許基督徒在台灣社會仍屬相對少數，但是超過七百萬的同意票顯然仍是這個社會傳統人倫秩序的基石—不管你稱之為保守或守舊。如果民進黨繼續無視台灣社會真實民意的表達和提醒，仍舊偏執於所謂的「進步」理念，那更大的挫敗恐怕就在不遠之處了！

（作者從事服務業）

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