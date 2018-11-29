自由廣場》賴清德應說清楚核電與空污關係

◎ 沈政男

「以核養綠」公投通過以後，行政院長賴清德說，「若以空污為標準，核電是最好的能源」。核能的確最不會產生懸浮微粒，然而不會產生懸浮微粒，不等於解決空污問題。證據：全球使用核能最多，達能源七成比率的法國，非但不是歐洲空氣最乾淨的國家，甚至巴黎還是歐洲空污最嚴重的城市之一。

台灣的經驗也是如此，比如在二○一四年以前，台灣使用核電比例高於現在，但那時空污卻比現在嚴重，為什麼？因為發電只佔空污來源一小部分，而核電又只佔所有發電的一小部分，根本影響不了大局。然而台灣人這幾年來，宛如集體罹患了「PM2.5恐懼症」，只要任何議題一跟空污沾上邊，一定反彈到底，因為在許多人心中，「空污＝肺癌」，於是一聽說核能最不會產生懸浮微粒，便馬上想要擁抱核能。

二○一六年，民調顯示有五成七台灣人支持「非核家園」政策，為什麼到了二○一八年陡降到三成八？就因「PM2.5恐懼症」蔓延，讓許多人誤以為使用核能可以減少燃煤，而減少燃煤就不會得肺癌。此種對於空污的恐懼，不理性到甚至把台中的空污問題歸罪給台中市長林佳龍，好像只要他下台，空污就會一夕之間被吹得一乾二淨。

所以說蔡政府因應「以核養綠」公投的通過，下一步要做的絕非棄守「非核家園」的願景，而是要告訴人民，即使台灣使用核電高達七成，也不保證空污問題會改善，反而增添了核災的疑慮。福島核災爆發至今已經七年多，許多人早已淡忘核災的可怕，甚至年輕一輩也沒有經歷那樣的恐怖氛圍，才會對「以核養綠」投下同意票。

此次另外通過了「反日本核食」公投，凸顯台灣社會「既怕核食，卻又擁抱核能」的非理性反應。有人說，「拒絕核食跟反廢核不矛盾！法國用了七成核能，難道就不能拒絕核食？」殊不知法國早已接受日本核食進口。「以核養綠」公投雖通過，不代表台灣人對核能沒有疑慮，就只是因為這幾年空污議題炒得沸沸揚揚，讓台灣人以為「空污無處躲，核災只要小心一點就可以避免」。對地狹人稠的台灣來說，核能絕對比空污更可怕，蔡政府應多向人民說明。

（作者為醫師，台中市民）

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