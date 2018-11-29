自由廣場》保台的美國版「維持現狀」

◎ 陳永昌

陪同彭斯副總統出席東南亞國協與亞太經合會兩大峰會後，美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）訪問香港，十九日接受當地媒體訪問時指出：南海與台灣是美中兩國最具挑戰性的議題，過去數十年來，美國一直致力讓這兩項議題「維持現狀」，問題出在「中國想要改變現狀」，北京當局要為兩國關係緊張、混亂並導致兩議題複雜化負起大部分責任。

回想二○一五年六月，蔡英文總統以民進黨提名總統參選人身分訪問美國華府，主張「維持現狀」符合台灣各方的最佳利益，強調當選後將在現行憲政體制下持續推動兩岸關係和平穩定發展。就職兩年多來，即使面對接二連三斷交、國際航空公司被迫更改稱謂、東亞青運主辦權遭拔除以及軍機航艦繞台等種種霸凌行徑，蔡英文總統以「維持現狀」作為兩岸政策主軸絲毫沒有任何動搖，不輕易隨北京起舞自亂陣腳，不卑不亢有效控制管理台海風險。

事實上，反對任何一方企圖片面「改變現狀」，向來是美國官方一貫立場，其中既反對中國對台灣動武，也反對台灣自己在統獨定位上尋求改變，以維護區域和平穩定為最高原則。表面上維持兩邊各打五十大板的等距中立態度，實際上指涉對象與施壓力道因時空環境而有所演變調整。

回顧陳水扁總統八年任期，「維持現狀」如同不公平限制打壓台灣人民追求民主自決的緊箍咒，無論是公投、加入聯合國或修憲制憲，華府當局動輒以「反對片面改變現狀」回應台灣政府與人民追求國家正常化、爭取國際正式承認的各種嘗試。

一旦美中兩國全面競爭態勢越演越烈，「維持現狀」則成為大國博弈下保障台灣獨立自主的保護傘，美國政府開始指責中國是現狀的破壞者，對華盛頓當局來說，對台文攻武嚇、南海軍事化、一帶一路債務陷阱都是挑戰國際安全架構與秩序現狀，必須予以強力遏制。

十一月九日華府第二輪美中外交安全對話後，美方史無前例要求中方撤除部署在南沙群島的導彈，堅持維護南海自由航行現狀，再加上今年六月上旬新加坡「香格里拉對話」國際安全會議，美國國防部長馬提斯首度提出：「美國反對任何片面改變台灣現狀的舉動」說法，都存在著相同戰略思考脈絡。

墨菲專訪傳遞出清晰直接訊息，並刻意挑選在香港發表，明顯係回應中國國務委員兼國防部長魏鳳和而來，後者援引「南北戰爭」為例，強調台灣問題事關主權和領土完整，涉及中國的核心利益，將會不惜一切代價維護主權。墨菲清楚揭露華盛頓當局絲毫無所妥協退讓的強硬立場，保障位處第一島鏈最前沿的台灣不被中國併吞，已經成為美國核心戰略利益，當北京對國際秩序現狀挑戰與日俱增時，守護台灣不斷強化民主體制現狀的重要性只會越來越高！

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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