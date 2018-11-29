自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文，饒了台灣罷！

二○一六年大選，中國國民黨被「滅門」，不過兩年，二○一八年民主進步黨被 「屠門」。馬英九八年搞垮中國黨，蔡英文更神，兩年就搞垮本土黨。套中共的讚詞，「厲害了，我的英！」

蔡英文第一時間宣布「辭黨主席」，老實說，意外也不意外。原因很簡單。如果不是輸得那麼慘，蔡英文絕不會下台。蔡英文早已從制度上把黨矮化成「英派」，全力鋪展的不過就是二○二○年的連任而已。蔡英文如果認為辭黨主席、留閣揆就可以「再站起來」，就可以向綠營交代，那不只是太不了解綠營、輕估綠色選民的憤怒，同時也昧於大勢。

難道這次敗選只是黨機器失靈？新潮流的不分區立委段宜康藉質詢行政院長賴清德拍桌大罵總統蔡英文，段宜康拿小英「不能停下腳步」作文章，表示要停步，「真誠面對、檢討」。問題是，輔選大將賴清德、陳菊都是新潮流系，段宜康／新潮流不正是與蔡英文共天下？段曾在蔡家打過一夜地鋪勸進？轉瞬間馬上一分為二、立刻切割。賴清德事後表示有「逼宮」的意味；那麼新潮流計算什麼？難不成認為總統連任沒搞頭了，於是捨內閣權位以全力「轉進」二○二○年的立委選舉？

這次民進黨慘敗與新潮流有沒有關係？新主席能不能、要不要處理這個惡性無限膨脹的派系？小英不能雙手一攤說：民進黨不是以黨領政，然而又附和李俊俋委員所說的「中生代出頭」。中生代必贏？韓國瑜比陳其邁大六歲，盧秀燕比林佳龍大三歲，柯文哲比姚文智大六歲，雖然蘇貞昌比侯友宜大十歲，但陳學聖也比鄭文燦大十歲。所以年齡、世代哪是必要條件。

蔡英文真要檢討、反省、傾聽民意，首先必須放棄「驕傲、驕傲再驕傲」的大小姐脾氣，放下大總統的架式，不可以聞惡聲則怒。例子太多了。對陳前總統落井下石，對彭明敏資政、李前總統不聞不問；選民一一看在眼中，不「含淚不投票」才怪。蔡英文一向認為這些票不值一顧，難道不知道從黨外打拚到今天的鐵票不只生鏽，還有外溢效應？

再來，民視（或許包括三立）的談話節目，每天的褒貶月旦，蔡英文及英派高層不但不察納雅言，還認為是造成小英民調下挫的主因。游盈隆「台灣民意基金會」的民調一再示警，甚至也一再警告小英執政「雪崩式」崩盤，蔡大總統不只傲不下問，還放話是游「求官不遂」。再說，陳前總統也危言預警：「九合一」選舉民進黨「掉八席、剩五席」，黨副秘書長徐佳青嘲諷說：「保外就醫病人的話，不要太認真解讀。」傲不傲慢！

蔡適應立委公開表示：「誰接黨主席都沒用，蔡英文應棄選二○二○年總統！」蔡委員一定受了壓力，次日馬上改口。但這個「初供」絕對是綠色選民的心聲，因為二○二○蔡已無機會了；說什麼「鐘擺效應」，全是自欺欺人。

最後只有一句逆耳忠言：蔡英文，饒了台灣罷！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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