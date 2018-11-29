自由廣場》蔡總統或可考慮只做一任

◎ 游森琳

九合一大選民進黨潰敗，與蔡英文用人不當、政策不明絕對有關。

蔡總統初期任用的閣員盡是一些「老藍男」，沒讓人民耳目一新事小，「老藍男」因循怠政事大，人民最直接的感受是「一例一休」勞資都不滿、高速公路夜間收費怨聲載道、不當處理陳水扁問題同志越行越遠……等等。如果再以瞻前顧後、畏縮不前的性格繼續領導台灣的話，聲望只會越盤越低、加深民怨而已。

個人認為，蔡英文辭黨主席負責還是不夠的，應直接宣示「我只做一任」，斬斷連任總統的後路，無所罣礙的大刀闊斧改革除弊。只有勇敢的「台灣優先」政策作為，才能走出嶄新的台灣活路。也只有捨開總統大位，展現大開大闔的魄力，蔡英文才能留名台灣青史！

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

◎ 張世賢

二○○八年民進黨全面崩盤時，蔡英文勇敢出面收拾殘局，憑著堅忍不拔的毅力，終於在八年後打造了一座民主進步的堅強堡壘，解除了黨國體制對台灣的長年桎梏。誰知不過兩年光景，各地不滿的民意匯集而成的海嘯，就把這座堡壘沖得七零八落。可謂成也小英，敗也小英。

自古革命英雄不見得是治國良才。政通人和，面面俱到，才能把國家治好，因此尊重專業、匯聚有實務經驗的各方菁英集思廣益，以制訂妥善的政策，是國家掌舵者的第一要務。偏偏小英有個致命傷：性格謹小慎微，喜歡任用行事作風和她類似的學者，並且容易固執己見。她一上台就任命老同事林全為閣揆，留用許多藍底的老舊政務官而難以開創新局時，失敗的命運便已經確定。

即使一年後林下賴上，但內閣中的法務、內政、外交、教育、國安等部門，很多還是由和她一樣優柔寡斷、無法大開大闔的人主持，甚至出現像黨產會的張天欽和這次辦理選務嚴重失職的中選會全體委員，令人失望。選民難得給予大好的改革機會，卻因為用人失當而平白溜走，小英掌握國政的基本能力，難免遭到質疑。不僅如此，她竟然毫無必要的和深綠獨派對撞，內憂不斷加上國安系統未能及時有效處理境內境外暗黑網軍的聯合攻擊，小英政府實已處於風雨飄搖之中。

台灣現在能走到遠比中國文明進步的境地，是眾多前輩流血流汗甚至犧牲性命換得的成果，但這寶貴的成果卻在小英執政兩年後，讓多數人、尤其青年世代變為無感。二○一八選舉展現的民意海嘯，衝擊台灣改革陣營的力道可謂空前強大，或許大到小英必須慎重考慮只做一任，現在開始就漸漸交給其他合適人選力挽狂瀾。

小英搶救過瀕臨潰散的民進黨，並領導該黨徹底擊敗國民黨而得以推動世紀改革大業，已在台灣歷史上永垂不朽。然而，俗話說，「性格決定命運」，生性慈悲善良的小英已經完成了階段性的任務，一年後台灣的命運最好由另類性格者接手掌握。當然，此議茲事體大，是否合情合理，盼望大家共同討論。

（作者為故宮退休研究員，桃園市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/