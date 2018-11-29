自由廣場》（青年時評）成為第一個倒向中國的骨牌？

◎ 羅鉦

九合一選舉落幕，執政黨大敗，所謂「最新民意」各自表述，有些解讀則明顯刻意誤導，恐怕不是台灣民眾在投下神聖一票時所預料得到的。

例如，選舉結果出爐，某親中媒體立即為文「韓流反映民心 兩岸好台灣才會好」，將本該單純聚焦經濟和民生議題的地方選舉，上綱到兩岸政策的複決。文中甚至引用中共官媒「環球時報」評論，說我國執政黨「邪門歪道」、「對抗大陸…注定是沒有前途的」，儼然中共喉舌。可說是刻意扭曲最新民意為特定意識形態加持。

「境外勢力」也不遑多讓。除了中國國台辦網站解讀選舉意義是「台獨的破產」，還分析韓國瑜勝選原因是「堅持一中」。新加坡《聯合早報》社論甚至出現「台灣民眾對統一的支持出現上升走勢」言論。對於「東奧正名案」未過，《紐約時報》中文網報導說「可能會讓北京方面辯稱，台灣人民很高興被認定為中國人」。南韓《聯合新聞通訊社》也以台灣人選擇不獨立為公投結論。《紐約時報》甚至在一篇評論中細數本次當選人中有幾位具「親中」傾向，以此判斷得出「（台灣）成為第一個倒向中國的骨牌」結論。高雄市民和大多數台灣人民如果知道自己的投票行為被如此認知，大概不敢苟同。

九合一係地方選舉，以市政議題為主軸，與國家層次的兩岸關係或統獨走向關聯甚微，但局外人不做此想，有心人更借題發揮，片面惡意解讀選後民意，帶風向，以達特定政治目的，使選舉不再是單純的「選賢與能」，而具有「政治表態」意義。台灣選民往後必須具備「大局意識」，除了選出最適任的人選外，也須考慮作出的決定，將向國際社會傳達出何種訊息。

不論選舉或公投，我們投票理由固然有百百種，但國際社會只認定一種，即台灣是否有意願保衛自己，爭取自主。從這次投票結果來看，我們很顯然地傳達出錯誤訊息。

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

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