自由廣場》（青年時評）台灣國際形象下跌有感

◎ 林麗珊

此次選舉與十案公投的投票結果，引發國際媒體高度關注，我們到底向世界傳達了什麼樣的訊息？

從中美貿易戰戰況緊繃、中國一帶一路政策受到強烈抨擊、美日澳印聯合聲明抵制、美國軍艦穿行台灣海峽等事件都可以看出，世界政經板塊正劇烈變動，區域政治的緊繃情勢也正逐漸升溫。

在這樣的國際現勢下，台灣第十三案東奧正名公投的結果，加上九合一選舉國民黨取得壓倒性的優勢，在國際媒體的解讀中，親中路線的國民黨陣營獲得強大的民意背書。除此之外，英國BBC也於報導中直指「台灣選民拒絕同性婚姻，此舉打擊了該島作為亞洲人權先鋒的聲譽」。

無論我們是否接受這樣的解讀，都必須了解，台灣過去曾以華人世界第一位女性國家領導人、大法官釋字第748號昭示的進步人權價值，讓國際媒體讚譽有加，大大提升了台灣國際形象。如今選後國際媒體下調對台灣的評價，是台灣人民需要共同承擔的—在中美角力戰中，台灣變得更加尷尬與複雜，也更難抵禦中國共產黨勢力的滲透。

台灣身處在政治、經濟與地理的夾縫中，在國際舞台上「被消音」太久，也缺乏主動爭取影響力的自覺。小國在現實主義的國際社會從來都不容易。選後，我們理當培養更加開放、敏銳的國際觀，爭取在國際媒體上更多的話語權，打造一個讓台灣人民引以為傲的台灣印象。這需要靠每一個成員共同努力。

（作者為台灣大學政治系學生，新北市民）

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