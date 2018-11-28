自由廣場》開票超越英美

◎ 陳志今

又是一次激烈的選戰，創下超過十小時才完成開票結果的選舉。在此筆者並不想討論邊投票邊開票的爭議，因為這是中選會下的決定。但重要的是，我們的開票真可謂是典範，即便是英美國家也比不上，這是確確實實筆者的親身經歷。

首先，在最近的美國選舉，拿佛羅里達州為例，有效投票人數八百多萬人，含州長、聯邦參眾議院、州參眾議院及數項公投等十幾項，最後最小差距是一萬多票。美國有郵寄投票的選項，所以本來投票日後兩、三天才能確定結果，但實際卻超過一星期才確認選舉結果。可是台灣不只是九百多萬選民，還加上十個公投，最小差距只有三千票，卻在一天內搞定。無怪乎我在美國佛州的朋友驚嘆的說：台灣居然能在一天內搞定選舉結果！真是了不起！

筆者在英國也有同樣的感觸。身為民主議會的創始國，在二○一七年國家議會選舉中，不過是一個選舉、一張選票（跟台灣立委選舉一樣，只是沒有政黨票），居然花了兩天才確認最終選舉結果。而且在投票期間，並沒有像台灣一樣必須出示身分證件（英國在二○一○年廢除發行全民身分證的構想），只需要提供選舉公報信函（上面有個人姓名，但沒有照片）。筆者每次投票都懷疑是否有人冒名投票。而且台灣在開票時是在投開票所公開執行後才運送到各地的選委會，因此在運送時也不可能作票；但英國是集體運送到地區選委會才開票，而且通常都搞到三更半夜（規定晚間十點鐘以後才可開票），多數人都睡了（英國大選都是星期四投票），不像台灣人會自主性的守在投開票所監督開票過程。真是了不起的民主典範！

我們的民主進程已真正達到全民參與、超英趕美的水準。選後無論你是激情還是失落，請好好記得：感謝投開票所的選務人員、感謝所有監督投開票的民眾們，再次延續台灣民主的國際美名。

（作者為英國台僑，高雄市民）

為選務工作人員喝采

◎ 賴長興

九月媒體報導因為今年九合一地方公職人員選舉有十項公投案合辦，選務複雜需增加工作人員，加上公教年改可能影響往年從事選務公教人員參與意願，缺額達五萬多人。所以學校也協助招募選務人員。秉持這是最直接社會服務機會，許多同學熱情報名加入，並參加選務作業講習。

十一月廿四日上午八時前，各投開票所各項準備工作就定位，以筆者擔任管理員之投開票所，十七位選務工作人員有十二位是第一次參加選務工作，在資深學校教員指導下，大家各司其職有條不紊地先領、投選舉票，再領、投公投票。因為十張公投票，且需閱讀公投主文費時，以致影響整個投票作業。雖然我們機動調整圈票平台，甚至緊急去找尋圈票平台，在有限投票所空間增加圈票處，因為民眾很踴躍投票，仍然讓民眾投票要排隊平均約一小時。

雖然下午四時整，仍然有人龍排隊投票，最後也都順利平和完成投票作業，我們一起見證這個歷史，也為本次九合一地方公職人員選舉加十項公投選務工作人員喝采。

（作者為臺灣科技大學博士生，新北市民）

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