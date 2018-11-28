自由廣場》如果出現這兩件選舉訴訟…

◎ 葛傳宇

十一月廿四日許多台灣選民都在大排長龍中咒罵中選會。有媒體報導排隊投票是民主的代價，「有些國家連這一小時的排隊投票機會都沒有」。這話說的酸，大家心知肚明是指誰。然而，照這個邏輯，排隊再久都在所不辭，則台灣豈不是淪為第三世界的民主選舉？筆者在國際透明組織的國際友人曾分享，某些非洲與拉美國家的投開票時間需一星期，這豈是台灣選民樂見的？

台灣的一九八○餘萬選民，在選舉日返國返鄉與排隊投票的時間成本未免高得嚇人，試問以台灣的高等教育人才與高科技產業，難道做不到安全可靠的i-Voting嗎？政府數年前已經派人專程到愛沙尼亞取經，而且都已在網路刊載全文的出國報告。只是行政部門囿於本位主義，不敢也不願意在選舉方式上跨出改革步伐。

其次，本次選舉的立法與執法也都很有爭議。憲法規定人民的參政權包括選舉、罷免、創制、複決等四權，後二者合稱公民投票。憲法還明定人民應享平等權。但是台灣立法者卻區別滿十八歲享公投權，滿廿歲才能行使選舉與罷免權。這種年齡的歧視似乎違憲，卻不見中選會事前異議，埋下未來十八至廿歲選民可能集體訴訟打憲法官司的伏筆。

選罷法令明明規定「投票」到下午四點截止，而不是「排隊」到下午四點截止。法律上，這些下午四點以後才完成投票的行為到底是有效或無效，未來將是落選人選舉訴訟的攻防重點。中選會未能洞燭機先防患未然，選舉當天又未能當機立斷，延長全國統一的投票時間，還曲解法令恣意擴張解釋只要四點前排隊就算，中選會主委陳英鈐首訪回應「以前都這樣」，主其事者不知及時應變，讓人擲筆長嘆。簡言之，中選會帶頭違法實在不可取，難怪年輕人會說他們長大之後才發現我們這些大人有多噁心。

一場公投綁大選的選舉，光是排隊投票怨聲載道就把官僚顢頇打得原形畢露，難怪周遭友人譏笑中選會是╳╳黨的豬隊友。危機就是轉機，當選民體驗大太陽下排隊行使投票權的甘苦，其實為新的中選會改革選務開了一扇機會之窗。

（作者為國際透明組織會籍認證委員，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/