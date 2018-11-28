自由廣場》《林保華專欄》外患內鬥官僚化的民進黨

九合一選舉民進黨潰敗，大出各界意外。原因不外是中國的干預，綠營的內鬥，再加上民進黨執政後的官僚化而脫離基層。

外患主要是假消息作怪。民眾依賴各自特定網站與社交群組，視野變得狹窄，可是傳遞迅速，誤導效果明顯。外患更有統戰與滲透因素，例如中國資金的大量滲透取代國民黨黨產；十幾年來統戰深入台灣城鄉基層的免費旅遊招待也呈現了「回報」效果。

堡壘最容易從內部攻破，這是老共的至理名言。最明顯表現在出於公私原因而要在選舉時對民進黨的「教訓」，客觀上有利國民黨的反撲。國民黨為其大勝開嘉年華會，有沒有個別綠營政治人物也竊喜而開香檳？因為認為可以將民進黨取而代之也。更多的卻是為誤判飲苦酒。

民進黨作為台灣改革進步勢力的代表，理應有廣闊胸懷與長遠目光，把民進黨建設成為民主國家的現代化政黨。然而執政後這個黨似乎銷聲匿跡，面對各種爭議充耳不聞，讓爭議擴大難解；到了選舉才出現。對如何配合政府爭取年輕人的認同，如何達成有效的選舉策略，非常被動，且仍陷在派系政治難以自拔。

勝敗乃兵家常事，問題在如何徹底反省吸取教訓，以利再戰。

第一，台灣選民要的主要還是經濟利益，或曰「務實」。所以那些動人的口號即使非常空泛也被接受。因此未來主要施政目標就是提升經濟。這不是說民進黨不再需要進步的普世價值，而是放慢它的腳步，用更大精力去發展經濟，再讓價值跟上來。

第二，同胞須團結，團結才有力。這是面對中國統戰滲透分化唯一的對策。台灣不應該擴大華獨與台獨的分歧，而是以「拒統」的最大公約數凝聚人心，才能有效的捍衛國家主權。沒有主權就沒有選舉，遑論公投。

第三，政府應該對社會的呼聲迅速做出反應而不是迴避，例如司法改革；有困難也須向民眾解釋。對台海兩邊關係與國家主權被踐踏事宜，反應必須堅定。面對中國的滲透，不能雙手一攤說沒有法例可管，或不能違憲等等。這是不負責任的態度。必須發揮人的主觀能動性，認真研究，集思廣益，或立法院迅速修法立法，或行政院採取行政措施，都必須解決這個國安問題。台灣作為印太戰略的重要成員之一，應該有更充足的底氣來做這些事情。

台灣民主路程不長，大半個世紀黨國體制與中華文化的影響根深柢固，買辦意識、小農意識還存在各政黨裡面。先清理內部是主要任務，否則即使改了國名，也還是敗絮其中。當前重組黨政人事，必須擴大覓才範圍，並以世代交替避免與社會脫節。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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