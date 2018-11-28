自由廣場》老英不如小英

◎ 蕭嘉弘

針對這次地方選舉敗選結果，小英不但在第一時間辭去黨主席，後來又說出「需要改變的人是我自己」，這樣有勇氣和真誠的話，令人動容！她並表示，面對人民對執政黨的不滿，不會逃避責任。

回顧二○一四年國民黨在馬英九總統兼黨主席領導下慘敗，民進黨則在蔡英文二○○八勇敢承擔接下黨主席後，獲得創黨以來最佳的十三席地方首長成績，當時馬主席面對外界質疑和批評聲浪，派發言人陳以信出來擋子彈，自己拖到週三中常會才辭職。蔡馬二人氣度和勇敢、承擔，真是高下立判！

態度決定了高度！蔡總統果決辭去黨主席一職，展現對權力毫不戀棧，並深自檢討不足和缺失，力挽狂瀾，未來可能會走出和馬拖垮國民黨結果不一樣的路。

看到國民黨和藍媒造神的高雄新當選市長韓國瑜自以為的「人情招商」，泡沫似乎開始在破；從谷底的二○一八放眼二○二○延續執政，蔡總統可得把握反彈機會，拉回和挽救不滿意民進黨、但也不想看到國民黨復辟的票，好好證明給外界看。

（作者為兼職導遊，台北市民）

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