自由廣場》還九二共識？ 拚經濟，國民黨遠輸民進黨！

◎ 吳明勳

在國民黨選舉大勝下，九二共識又被炒起，它真的是臺灣經濟的萬靈丹嗎？我們從西元兩千年五月陳水扁總統就任至今，其間歷經三次政黨輪替，由國發會所發表的經濟景氣信號統計來看看：

民進黨陳水扁執政八年期間，沒有九二共識，顯現景氣綠燈共有57個月約59.37%。

國民黨馬英九總統執政八年期間，有九二共識，還舉債新台幣858億元發消費券，顯現景氣綠燈卻僅有36個月約37.5%。

民進黨蔡英文總統執政至今年九月期間，沒有九二共識，顯現景氣綠燈共19個月，約65.52%。

更重要的是，民進黨蔡政府執政至今都還沒出現一個代表不景氣的藍燈。國民黨馬政府執政時喊股市上二萬點，實際上卻連萬點都站不上，而民進黨蔡政府執政兩年股市站上萬點近一年。

再從庶民經濟來看，我們小老百姓較重視實質薪資成長率、物價上漲率及薪資平均年增率，以公式表現：實質薪資成長率－物價上漲率＝薪資平均年增率。就這個標準來看，國民黨馬政府執政八年期間，薪資平均年增率約-1.13%，即薪資負成長，小老百姓窮忙。

民進黨蔡政府執政二年，薪資平均年增率約2.89%，短短兩年平均每年成長約3%。

這種表現，誰優誰劣由讀者自評吧！

（作者為退休教師，嘉義市民）

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