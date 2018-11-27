自由廣場》宜修法強迫立委做好做滿

◎ 劉一德

中選會發布，區域立委自辭職之日起，所遺任期大於一年，應在三個月內完成補選。包括台北市、台南市、台中市、金門縣及彰化縣的五個立委遺缺，將立即展開補選作業。立委帶職參選的合理性實值得探討。

先不要說，頻繁的競選，勞民傷財，階級、族群對立所造成的社會成本。此次共有十一位現任立委參選百里侯，占立委總席次一一三席近十分之一。選舉活動期間，立法院雖未如往例停會一週，但查看立法院本會期開會質量，不論參選的或輔選的立委，早在各黨展開初選提名之際，已無心問政。

按憲法規定，立法院本會期九月一日即開議，但立法院卻拖至十月一日才正式開會不說，開會不到幾天，朝野立委即紛紛投入參選或輔選。緊接而來的補選開始，十二月底立法院已休會，不僅法案審查被荒廢，首度破二兆元大關的一○八年度中央政府總預算案，正亟待國會嚴審把關，以避免人民納稅錢虛擲浪費，朝野無人聞問，輕舟已過萬重山。

立委尋求更大舞台為人民服務，不違法也無可厚非，但從責任政治的角度來看，「做好做滿」本應是政治人物基本要求，公職人員「任期制」，即是候選人與選民的約定；提前跳車，有負選民付託，是不負責任的表現與最壞的示範。

帶職參選者，有的是吃碗內看碗外，預留退路。勝選後名利雙收，落選也沒有損失，因此社會大眾觀感確實很差。就算最後因選情告急，或順利當選而辭職，再補選所產生的空窗期，也會減低國會監督的能量，仍是全民的損失。

立委做好做滿，真的有那麼難嗎？除了政黨、政治人物之外，選民是否也應該認真看待任期內帶職參選之負面效應，已影響國會正常運作。是否應該修法，在制度上加以限制，實不無值得檢討的空間。

（作者現任台聯黨主席）

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