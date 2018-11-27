自由廣場》下一個沒穿褲子的…

◎ 邱怡婷

十一月廿四日後，九合一選舉「幾乎」大勢已定，大概只剩下開票開到凌晨的那裡吧？選戰期間農委會林主委一席「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」，可以說是拐彎打了中選會的臉。

然而，選舉過了，我想問的是，這次潮水退了，下一波沒穿褲子的，輪到誰？

韓國瑜在競選期間，主打「個人形象」，利用空戰中社群媒體的圖文並構、陸戰中萬人激昂的迷群情緒，大量傳遞軟性資訊，營造出「賣菜郎」、「禿子」等個人形象鮮明的政治名稱，透過具話題性的言語內容，掌握了多數的話語權，在在顯示韓國瑜在媒體聲量很高，社群上的政治迷群完全發揮效果，甚至外溢到實質選票上，以漂亮的「空戰」大勝綠營陳其邁。

選前，民眾被軟訊息洗腦、同化，對於實質政策面的考量，還能剩多少？

現在，民眾的政治迷群效果也將漸漸冷卻，「韓流」是否會成為「寒流」，都將成為民眾未來對執政評價時的關鍵因素：被政治迷群頂上市長大位的韓國瑜，具有作為市長的相對能力嗎？當政治迷群的熱潮退去，理性回歸，下一個沒穿褲子的會是韓國瑜嗎？

潮水一波波，幫你衝上頂峰的是韓粉，但把你打回岸上的也可能是韓粉。期待韓市長拿出真材實料，翻轉他口中「又老又窮」的高雄。

（作者就讀元智大學管理學院，桃園市民）

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