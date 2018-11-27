自由廣場》2020管中閔就任台大校長？

◎ 蔡美珠

台大校長遴選爭議案，即使目前已進入行政爭訟中，但國民黨立委挾著勝選之勢，週一在立法院教育委員會中開始追擊教育部長葉俊榮。立委蔣乃辛直批，台大校長空缺這麼久，對這次選舉結果造成影響，要求教育部回歸大學自治，趕快處理台大校長問題；而國民黨立委柯志恩更直指，不如等二○二○政黨輪替讓管中閔上任台大校長。

國民黨的立委實在太誇張了，教育部已經很明確要求台大依規定重啟遴選校長，況且既然目前已進入行政爭訟中，到底要教育部如何趕快處理台大校長問題？再說，二○二○是不是政黨輪替，根本不是你們國民黨立委說了算。

選舉輸贏跟管中閔當不當台大校長其實關係不大。十月八日管中閔接受嘉義市議會邀請到議會演講，結果嘉義市議會議長在市長選舉得票還是第三名，而且有段差距，並不因為管中閔的演講而對議長蕭淑麗的選票有任何拉抬作用。

選舉輸贏因素非常多，究竟是反對年金改革的勝利？是支持核電的勝利？是反婚姻平權的勝利？是反東奧正名的勝利？是對推動國家正常化不力的不滿？其實明眼人都非常清楚，外電分析沒錯，這次選舉並非國民黨的勝利，是選民對執政黨的不滿。

國民黨千萬不要自以為二○二○總統立委選舉勝利在望。

（作者為退休教師，新北市民）

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