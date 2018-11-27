自由廣場》如果邱議瑩唱歌、王世堅跳河…

正念心靈講師談民進黨敗選「兩多兩少」

◎ 張世傑

民進黨雖然這次選舉失利，但以中間選民來說，還是要感謝民進黨，如果沒有綠營民主先驅們賭上性命，台灣哪來民主自由的選舉？為了下次贏，可以聽聽身心靈講師的觀點。

筆者認為綠營是因為「兩多兩少」輸了選舉。「兩多」就是太多攻擊和悲情。攻擊有時會讓對方更壯大，當年你們在黨外也是越被打擊越強大。這一次對韓的過多攻擊，反而讓大家更認識韓國瑜，因為「注意什麼就放大什麼」，下次對手出了新點子時，切記覺察靜心，不要太躁進。

第二個多是「悲情」。雖然你們也有熱鬧的遊行和演唱會，但擺脫不了悲情受害的情緒，這也不利選情。試著想想：如果有兩個場子，一個是訴苦的弱勢團體，另一個是有趣的表演團體，哪邊會比較有人氣？人氣就是選票。

「兩少」就是少了同理和創意。先講同理，韓深入基層選民，得到當下最新的民情，所以他的話人民有共鳴，當心中長久的苦被一個不同政黨的候選人說出來，他們也會慢慢鬆動。心靈教育堅信同理與愛的影響力遠超過一切。反觀陳其邁，比較站在上位說政績。他很優秀又認真，綠營執政也有目共睹，但那是以前的成就，不是當下的問題，那是從山上往下看的視野，不是由山下往上看的角度，而選票是由山下的選民集結的。心靈教育強調的「同理」和「當下」的智慧可以大量吸票。

第二少的是創意，韓的選舉頗多創意：愛情摩天輪、挖石油、多元的直播、三山造勢、光頭進場……反觀綠營忙著打他少了創意，所以一路讓韓主導選情，結果綠營辛苦打，韓營創意玩，玩的一方還贏十五萬票，真氣人。如果綠營也出現下列這些事鐵定變網紅：段宜康吃曲棍球造型的包子說大家來拚經濟、邱議瑩笑著用客語唱寶貝對不起、王世堅真的去跳愛河大喊愛河是民進黨整治的、花媽說謝謝吳敦義提醒，她要進行一系列減重計畫，而且由高嘉瑜來主持報導，我想一定很勁爆。

沒有不能改變的政黨，沒有不能翻轉的政局，最大的敵人永遠是自己的慣性。韓也許是從十幾年沉潛靜心悟出「自信」、「同理」、「當下」與「創意」，磨了這一劍。那綠營誰也來大破大立磨一劍，讓全民一起玩選舉愛台灣，到時就是民主進階版了！

（作者為正念心靈講師，新北市民）

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