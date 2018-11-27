自由廣場》一個香港同志寫給台灣人的信

◎ 陳凱琪

雞蛋與高牆，我們一直都是小數，那4%的小數。要在幾年間將這數字翻個10倍，是不可能的。然而最意外、最震撼的，是眼前的一片藍海。

朝野交替，本來就是健康民主體制常見現象，藍藍綠綠藍，反正這就是民意。但最怕就是藍了不回頭，藍到世界末日。尤其是這幾年局勢愈催緊張，民智更顯重要，已經不關乎四年後可不可以再換人，是能不能再換人。

另一半問過我，究竟要選一個藍色的挺同，還是一個沉默的綠色，即使不挺同？不用想，一定是義無反顧選擇後者。我只需要一個堅守拒絕兩岸一家親、堅守一個台灣的信念。綠營政見再爛再廢，只要你們仍然堅守這個民主，人民就有能力表達不滿，推翻政權，守住法治，保住你們的安居與樂業，保住你們的小確幸。

現在的台灣，比過去十年更需要民進黨。經濟轉型，不是一朝一夕的事，不單要靠執政者的管治方針，更多的是要有良心與智慧的人民跟政商，槍口一致對外。要如何詮釋與實踐，把政策執行到底，到社會的底層得以受惠，也得靠政府把教育跟宣傳做得相輔相成。

制度的執行，理想與現實差距或者很大，這是需要時間，需要經驗，需要教育，需要民智。但不等於為了要懲罰綠營，就要投向藍營，投向中共。我期望會見到台灣的第三種可能。

中共的財雄勢大，永遠是經濟的毒藥。當你不能沒有它，就是他們侵蝕政權的開始，就像整個香港經已體無完膚。真的有必要為了短暫利益而步香港後塵？

中共怕民主，就把大陸人一直放入香港，想要稀釋投票人口。怕我們站出來投票，就把票站變小，讓我們在票站外排隊到凌晨。香港人再怎麼反對一地兩檢，千億高鐵還是硬上馬，會陸沉的港珠澳大橋還是變了出來。拿了我們一萬億，卻想把我們趕出香港，趕去一個沒有FB，沒有蘋果的大灣區。

從來，香港人都是二等公民，從英國管治到回歸，我們縱然不能選擇，力量再小，仍然努力垂死掙扎，誓死捍衛。

看著台灣這次選舉，網絡跟現實的鴻溝大得讓人嘩然。真的很像看見以前香港的影子。我們氣憤，因為連性愛摩天輪的鬼話都能贏。林夕一文，沒有一個理性的討論，換來什麼過氣藝人的抨擊。我們羨慕你們的民主體制，我們想選也不能選。我們這一代，還是會心痛香港。香港人的堅持與拼勁，近幾十年努力的成果，卻是落得如斯田地，毀於一旦。

今日香港，明日台灣，我們不忍心看到你們還有機會去改變的時候，也要淪落成為第二個香港。

民主與同婚的進程，本來就是痛苦而漫長。每個民主的背後是真的用血與淚換來，請好好珍惜每一個可以投票的權利，守護著僅存的自由與希望，一個能夠對抗強權的最後曙光！也請在最壞的時刻裡，不要太快掉進絕望的深淵。無論結果如何，還是要繼續相信，繼續跟自己意見對立的人對話。相信理解的可能，相信世界會愈來愈合理，愈公義，愈文明。相信人始終是良善，心是光明，即使現在有一團太厚的鳥雲。相信創造的可能，相信我們終找到出口。

「今夜你或許以為身處黑夜，但你所堅持的價值卻明亮如繁星」。

作為一個香港人，台灣同志的另一半，對我們來說，民主與自由比同運議題更重要！沒有民主，這什麼都不是。

感謝為民主、為同運而努力的每一個人！（作者為香港財務分析師）

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